人民网北京6月17日电 （记者李昉）近日，2024年北京市学生法治素养竞赛（团队赛）决赛在京举行。经过现场多个环节的角逐，最终顺义区、平谷区、海淀区代表队分别获得了冠、亚、季军。

2024北京市学生法治素养竞赛（团队赛）决赛举办。北京市教委供图

据了解，今年的决赛呼应北京新中考改革道法开卷评价，首次允许学生在决赛场上带资料和电子设备，在题型设计上更突出法治素养的考察，新增了案例分析及情景表达等环节。紧密围绕宪法，结合民法典、环保、未成年人保护等内容，全方位考察青少年学生的法治素养。同时，创设了系列情境，要求学生借情境、谈看法，开展一分钟述评，提升学生分析问题、解决问题的能力。

北京市教育委员会副主任魏旭斌指出，北京“八五”普法以来，教育系统通过大思政课、法治讲座、竞赛、演讲、模拟法庭、文艺创作表演等活动，在真实法治情景中激发青少年学习兴趣，增强学校法治宣传教育实效，帮助广大青少年将法律知识内化为法律意识、升华为法治素养、涵养成法治精神，全市教育系统法治素养和依法治理水平显著提升。

聚焦今年的重点工作，魏旭斌提出三点要求：一是要注重学以致用、学用结合；注重结合历史、国情和行为养成教育，引导青少年从小树立法律意识、培养法治思维，同时坚持德法兼修、注重与思想政治教育紧密融合；注重发挥好思政课教师、法治副校长、法律顾问这几支队伍的作用。二是要高度重视，进一步深化对教育领域依法行政、执法监管重要意义的认识；健全机制，进一步强化一体化综合监管的组织领导和协调落实工作；深化研究，进一步细化达成考核指标需要采取的工作措施。三是要持续加强章程建设；持续深化中小学依法治校示范校创建；加强依法治校支撑服务体系建设。

据悉，北京市学生“学宪法 讲宪法”系列活动至今已举办九届，今年的活动包括2024年北京市学生法治演讲活动和2024年北京市学生法治素养竞赛（团队赛）等。

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