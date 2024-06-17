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四川省都江堰市——

多措并举帮扶群众就业（民生新事）

2024年06月17日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （云朝清）“感谢‘就业直通车’，帮我找到了好工作！”日前，工作满两年的藏族女孩小马（化名），在四川省都江堰市“就业直通车”回访座谈会上感慨万分。

　　小马自幼患病，在数字计算和理解方面弱于同龄人。要强的她通过自身努力，顺利考入四川眉山药科职业学院康复治疗技术专业。但毕业后找工作并不容易。都江堰市“就业直通车”专员得知后，立即联系小马，并主动添加了她和她母亲的微信，深入了解小马的困境和求职意向。

　　为精准帮扶小马找到工作，“就业直通车”专员制定了“一对一”帮扶计划：考虑到小马大学期间在多家医院康复科实习，自身又有意愿在康复理疗方面继续发展，便由人力资源市场通过大数据系统比对，成功匹配到都江堰兴开骨科医院、都江堰杰琳康复医院等机构的3个岗位，并有针对性地提供面试指导，最终小马成功入职都江堰杰琳康复医院。

　　通过“就业直通车”帮扶群众就业的例子还有很多。自去年8月以来，由都江堰市人社局牵头，整合部门行业优势、镇街属地优势、社区群众优势、企业市场优势，开通了“都江堰就业直通车”，设立部门（镇街）、社区、高校、企业服务站（点），选聘专兼职就业服务专员227人，形成横向到边、纵向到底、多维互动、多向发力的就业服务体系。

　　据介绍，“都江堰就业直通车”将逐步构建城区15分钟、乡村5公里的直达服务体系。目前，初步建设服务站点38个，各站点已提供就业岗位4172个，上门服务辖区企业达216家。为求职者提供“一站式”沉浸工作体验，突出人岗“双向奔赴”，平均每月有100多名群众通过沉浸式入职体验选择到心仪岗位。同时，定期选派专员参与区域联动协作，与重庆市大足区互设服务站点，与结对共建的四川省成都市锦江区、高新区和对口援建的康定市合作共建“就业直通车”和“就业超市”等站点，整合多地用工资源，不时通过社区公告栏、微信公众号、微信群等多渠道发布信息，帮助群众及时了解最新就业动态。截至目前，已累计发布多地就业信息19183条，就业系统录入信息13134条。

(责编：郝孟佳、李昉)

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