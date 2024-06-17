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AI进校园，边界要厘清（社会杂谈）

吴雪聪
2024年06月17日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　随着人工智能（AI）技术的飞速发展，AI在越来越多的领域实现应用。在教育领域，产生“AI+作业”的现象。据报道，一些中学生表示，AI帮忙写作业，不仅基础性题目可以直接“借鉴”AI的答案，甚至连议论文、读后感等长篇作文，AIGC（生成式人工智能）都能成为“枪手”。

　　AI代替人工写作业，从技术上并不是问题，但AI的“枪手化”实际剥夺了学习中最重要的过程性体验。不妨思考一个问题：作业的本质究竟是什么？回顾整个学习过程不难发现，写作业是一个复习、巩固、提高的学习过程。在这一过程中，难免会有面对难题的绞尽脑汁、失于迷津的抓耳挠腮。这都是学习中绕不开的过程。正是这些曲折，才让知识的采撷之路风景不断、妙趣横生。学习的终极目标，是将知识内化成自己的生命经验。如果说，写作业是为了单纯地应付任务，那么AI轻轻松松地把答案“喂”到学生嘴边，似乎省时省力。但是，如果采用AI走捷径，便违背了学习的本质。

　　教育的任务是培养人才，而人才成长需要经历漫长的认知过程。如何扬长避短，更好发挥AI在教育领域中的作用？要合理引导使用AI技术，厘清边界。例如，AI可以作为“帮手”，辅助教师高效完成作业批改等重复性劳动，帮助学生快速检索和压缩各种学科背景性信息。但是，如若没能厘清边界，将学生的认知过程由“AI”代劳，这就违背了教育的初衷。

　　不止校园，如若处理不好AI使用边界，在其他领域也会出现问题：在信息传播领域，AI换脸混淆了虚假和真实；在艺术领域，AI绘画可能导致原创性削弱；在科研领域，AI则为学术不端和欺诈埋下温床……技术一路高歌猛进的同时，伦理和法律还没来得及跟上，就可能会引发失序和失范。

　　如果说，普通的技术生产的是外在于人、但仍然依赖于人的工具，那么AI在诞生之初，其宏愿就是试图复制人类自身，拥有无限的想象空间。处理好AI边界问题，让AI技术实现有序发展，是人类社会进入智能时代面临的一道必答题。

　　AI的边界该如何划定？其实，我们怎样看待技术和工具，本质上是我们怎么看待人。法国哲学家帕斯卡尔曾说：“人是会思考的芦苇。”拿AI肆意牟利，或是让AI完全代替思考，就是本末倒置。AI的边界是“人本”，应给AI使用戴上“紧箍咒”，防止它跨过边界，成为人欲望和惰性的“催化剂”，而应成为辅助人们思考的“好帮手”。

　　边界之内，AI有着无限潜能。仍以教育领域为例：在清华大学一堂名为《元宇宙发展与挑战》的课堂上，学生们充分结合AI与多学科知识，或探索如何在火星上造房子，或为“尔滨”设计拟人形象，天马行空、不拘一格。我们期望看到更多这样的“AI+”，让AI成为人的臂膀、人的延伸，帮助人类社会更好发展。

(责编：郝孟佳、李昉)

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