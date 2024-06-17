据新华社福州电 （记者李昊泽）一起摘星星、一起拯救大象、一起向和平鸽挥手……两岸少儿围绕“一起”展开的奇思妙想，跨越家庭、社会、时空等多个主题，呈现在第十五届海峡两岸少儿美术大展的一件件作品上。

6月14日上午，第十五届海峡两岸少儿美术大展福州首展在福建省美术馆开展。大展以“一起”为主题，展示了来自海峡两岸暨港澳及其他华人地区少儿的260余组美术作品，还特别展出了80余幅历届精选作品，回顾两岸孩子们一起成长的印记。

策展人周樱说：“孩子总触动我们内心最柔软的部分。本次展览旨在以表现真善美的少儿美术为媒，打破时间、空间的区隔，号召两岸不同年龄、行业、阶层的人们一起携手为子孙后代创造更美好的未来。”

本届大展还特邀大陆雕塑家朱成、台湾摄影师郭伟如，分别以二维半雕塑、摄影作品生动呈现两岸一家的亲密联系。此外，大展再次携手“蒲公英行动”艺术公益项目，特邀四川省阿坝州理县杂谷脑营盘小学的孩子们，以多样的艺术形式展示羌族、藏族的文化故事与特色。

据了解，该展自2009年起已连续举办15年，至今已往返两岸14个城市展出70余场次，成为海峡两岸青少年共同成长交流的重要平台。

本届大展由国务院台湾事务办公室交流局指导，海峡经济科技合作中心、福建省闽台交流协会、台湾中华文创发展协会、福建省美术馆等共同举办。福州首展将持续至6月30日，随后还将在厦门、台北、北京、高雄等两岸多个城市继续举办巡展。

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