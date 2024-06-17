新华社北京6月16日电 （记者冯家顺）2024年度全国社会工作者职业资格考试于6月15日至16日举行。记者16日从中央社会工作部获悉，今年考试报名人数达188.9万，较2023年增长26%，再创历史新高。

据了解，社会工作者职业资格分为助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师三个级别。其中助理社会工作师、社会工作师通过考试的方式评价，自2008年起已经连续组织17年；高级社会工作师采取考试与评审相结合的评价方式，2020年组织首次考试，取得考试合格证明的考生可申请参加评审。

中央社会工作部介绍，目前全国共有116.1万人取得社会工作者职业资格证书。这支队伍广泛分布在基层治理、职工帮扶、儿童福利、青少年事务、老龄和养老服务、禁毒戒毒、社会救助、社区矫正、卫生健康、信访工作等领域，围绕满足群众需求和解决具体民生问题开展专业服务，成为参与基层治理的重要力量。

此外，今年全国还有50余名视力障碍考生报名参加考试。各级党委社会工作部、人力资源社会保障部门密切配合，采取多种措施全力保障考试顺利进行。

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