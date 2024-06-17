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我国科研人员破译昆虫嗅觉“密码”

2024年06月17日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月16日电  （记者蒋建科）国际学术期刊《科学》近日在线发表了中国科研人员的一项最新研究成果。该研究揭示了昆虫气味受体OR—Orco复合物的精细结构，剖析了气味受体与配体互作机制，破译了昆虫的嗅觉“密码”，为害虫绿色防控提供了新路径。

　　这项成果由中国农业科学院深圳农业基因组研究所（岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心）王桂荣团队与华中农业大学殷平教授团队、中国农业科学院植物保护研究所等单位合作完成。

　　据王桂荣介绍，昆虫依赖灵敏的嗅觉感知环境中的化学信号。在嗅觉识别过程中，嗅觉受体神经元树突膜上表达的气味受体扮演着关键角色，能够将外界的化学信号转化为生物电信号，引导昆虫的取食、交配等相应行为反应。

　　最新发表的这项成果，借助前沿的冷冻电镜技术，深入探究豌豆蚜报警信息素受体ApOR5—Orco复合物的结构特性，解析了其在配体结合和未结合状态下的高分辨率冷冻电子显微镜结构。同时，揭示了昆虫气味识别通道门控的分子机制。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月17日 10 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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