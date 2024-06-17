杨仁树

行业特色型高校是我国高等教育体系的重要组成部分。北京科技大学作为新中国建立的第一所钢铁工业高等学府，因钢而生、依钢而兴、靠钢而强。为了更好落实新时代高校立德树人的任务，北京科技大学联合钢铁行业背景高校、科研院所、重点企业等共同成立新时代高校“钢筋铁骨”育人共同体，努力将行业资源优势转化为育人优势、发展优势、创新优势。

回顾历史，在服务国家工业发展和长期办学实践中，钢铁行业背景高校熔铸出以矢志报国、刚毅顽强、不畏艰难、百折不挠等为内核的精神品质，形成了严谨治学、务实求真、崇尚实践等优良传统。这是钢铁行业背景高校立德树人的宝贵精神财富。

新时代高校“钢筋铁骨”育人共同体以培养行业高素质人才、赋能行业高质量发展为使命，深入挖掘钢铁行业背景高校特有的精神基因和优良传统，并将其融入人才培养的各个环节，为培育新时代钢铁行业人才提供坚强思想保证、注入强大精神力量。

当前，我国钢铁行业需要一批立志从事钢铁行业的高素质拔尖创新人才。为此，钢铁行业背景高校积极探索特色育人模式，积累了丰富的成果经验。例如，北京科技大学构建以“四梁八柱”为支撑的育人体系，推动“钢筋铁骨”特色育人模式落地落细落实。其中，“四梁”指夯实课程主渠道、日常主阵地、实践主平台、育人主力军，“八柱”指做好思政课提质创优、推动“课程思政”融合增效、打造品牌育人项目、实施人才培养改革、构建新时代高校“钢筋铁骨”育人共同体等8项举措。我们发挥钢铁行业背景高校集群化协同化育人优势，将民族复兴梦想与学生理想追求相结合、将行业人才需求与学生能力培养相结合、将关键技术突破与师生科研攻关相结合，引导广大青年学生知钢爱钢、懂钢强钢，携手画好钢铁行业背景高校育人“同心圆”。

服务国家重大战略和国民经济发展是高校的重要职能之一。当下，钢铁行业背景高校要积极构建教育、科技、人才三者有机融合，一体推进的育人机制和载体平台，推动钢铁行业背景高校高质量发展。新时代高校“钢筋铁骨”育人共同体构建“校校合作、校企合作”的新型融合育人平台，与行业高校、钢铁企业、科研院所等创新主体联动，通过目标合作、组织立项等方式，深入参与到钢铁产业转型升级和国民经济发展的进程中，提前设计更贴合行业发展趋势的人才培养模式，打造重点科研团队，让高校成为推动行业高质量发展的重要力量。

相信通过新时代高校“钢筋铁骨”育人共同体的努力，我们会培养出更多听党话、跟党走、有理想、有本领、具有为国奉献精神的高素质人才，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出应有的贡献。

（作者为北京科技大学校长）

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 10 版）

(责编：郝孟佳、李昉)