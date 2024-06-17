原标题：青春与艺术的和鸣

这几天，来自全国31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和香港特别行政区、澳门特别行政区的7400余名师生齐聚湖北襄阳，围绕“厚植家国情怀·涵养进取品格”主题，以丰富多彩的艺术活动展现高校艺术教育成果和大学生青春风采。

6月12日，一场湖北元素、襄阳特色装点的创新表演点燃了开幕式现场热烈激昂的氛围，第七届全国大学生艺术展演活动在华中农业大学襄阳书院体育馆拉开帷幕。

大气磅礴的交响乐、动人心弦的音乐短剧、热血慷慨的朗诵剧、亦古亦今的情景歌舞……来自各高校的学生尽显艺术热情与才华，以各具特色的艺术形式将历史故事、峥嵘岁月、科技发展娓娓道来，将民族风情、传统文化、现代审美融合创新。演出渐入尾声，振奋人心的音乐响起，学生代表摇旗歌唱，旗面上各式各色的校徽随之飘扬，场馆内形成一片彩色汪洋，现场气氛达到顶点。

“你好，大艺村”艺术创意作品展也于同日在襄阳书院举行。“请站到指定区间，挥动钟锤敲击‘数智编钟’。”武汉音乐学院中国器乐系本科生禹凡正在引导跃跃欲试的参观者。2400多年前的曾侯乙编钟，在AI技术的赋能下，发出千年绝响，动人心魄；在湖北科技学院“布谷鸟”非遗工作坊展位，视觉传达专业的李林涛正在介绍一个精致的胎瓷竹编茶杯，精巧的技艺、细密的纹理引得众人啧啧称赞。此外，漆器、汉绣、花艺、瓷板画等各类别具匠心的艺术作品也让人目不暇接。

“哇，这也太精彩了！”“你看这边！”13日清晨，学生艺术实践工作坊和艺术作品展在襄阳全民体育运动中心全民健身馆开幕。

“队伍都排到外面去了，真是没想到！”华东师范大学教育部篆刻传承基地篆刻工作坊的展位前早早排起了长队，大家耐心等待领取书法篆刻专业研究生现场制作的书法书签和篆刻章，基地负责人、工作坊指导老师张素既惊讶又兴奋。“大家想写自己的名字、喜欢的句子，我们有求必应，看到这么多人喜欢传统书法篆刻，太高兴了。”

同样受欢迎的，还有平昌冬奥会上亮相的大木偶“熊猫队长”。这位“明星”出自南充职业技术学院川北大木偶艺术工作坊，采用碳纤维材料结合传统木偶手工技艺制作而成。神话故事中的姜子牙、科学家爱因斯坦、影视角色敖丙……丰富的木偶形象，让传统木偶焕发出了新的生命力。

“采金为丝，妙手编结，嵌玉缀翠，是为一绝。”天津理工大学聋人工学院的梁一帆热情地向记者介绍津派花丝掐、填、攒、焊、堆、垒、织、编八大技艺。

有温度的医疗机器人、VR科幻游戏《元宇宙捕手》、敦煌市博物馆同款的敦煌泥板画、享有“草原之花”美誉的哲里木版画、叠纪元森林恐龙村、跋涉8万公里保护古桥的守桥人……

学生艺术实践工作坊展示区内，55所设展大学为大家呈现出众多具有地域特征、民族特色和教育特点的优秀传统艺术项目，传递了当代大学生对中华优秀传统文化的深厚感情，展现了高校美育培育创新意识、激发创新创造活力和服务经济社会发展的生动实践。

在艺术作品展区，还有包括65件学生绘画、36件学生设计、28件学生摄影、58件学生书法篆刻、13部微电影、86件高校校长书画摄影作品在内的共计286件突出时代特征、校园特色、学生特点的优秀艺术作品展出。

第七届全国大学生艺术展演活动从6月12日持续至6月18日，共设有14个专场、225个艺术表演节目，包括声乐、器乐、舞蹈和戏剧项目表演。

（记者 王建宏 张 锐 通讯员 戴思雨）

(责编：李昉、郝孟佳)