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“期待两国青年的友谊不断延续”

本报记者 张博岚
2024年06月17日08:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这段旅程让我依依不舍，我认识了很多中国朋友。”美国帕森斯设计学院学生尼古拉·伯内特在返程前有感而发，“我希望更多美国青年能来这里看一看，了解真实、立体、全面的中国。”

　　这是伯内特第一次来到中国。6月12日至14日，她和来自中美两国的青年代表齐聚北京，参加主题为“架起合作之桥，共创美好未来”的中美青年友好会见活动。该活动作为“未来之桥”中美青年交流计划的旗舰活动，由中国全国青联和全国对外友协共同发起并组织实施，旨在推动架起中美青年沟通、理解、友谊、合作的桥梁，助力中美关系健康、稳定、可持续发展。

　　连日来，中美青年登长城、进故宫、访乡村，感受中国古代建筑和传统文化魅力，触摸乡村全面振兴脉动。美国青年走访多个中国政府部门、智库机构，与中国青年公务员、青年学者对话交流；深入中国社区和经济开发区，了解环境保护、城市发展和青年创业就业等情况。

　　阳光下熠熠生辉的光伏车棚、分类完整实时监测的光伏垃圾桶、支持手机无线充电的光伏座椅……美国费城乔治高中学生法罗·迪乌夫和朋友们逐一体验了北京“天宁1号”文化科技创新园里“零碳”设施的新奇功能，“这里真的很酷！刚刚我把手机放到椅子上就能充电，还能通过蓝牙连接太阳能音箱播放音乐。”迪乌夫说，“我要把‘零碳’园区拍下来放在社交媒体上跟朋友们‘炫耀’。”

　　“在中国创业和在美国创业有什么不一样？”“中国地方政府会给青年什么样的创业政策支持？”从哈佛大学毕业的美国青年企业家塞缪尔·利普夫频频向中国青年学者提问，他想了解当下中国青年的创业环境。“这次来中国，我看到很多中国青年发起的科创公司，”利普夫对记者说，“10年前或许中国青年创业集中在北京、上海、深圳这样的大城市，这次旅程让我看到不少城市也涌现出青年创业企业。”

　　美国南康涅狄格州立大学咨询服务与健康副院长尼古拉斯·平克托和同事卡莉·萨苏第一次到中国民众家做客。平克托对记者表示：“我们一起写毛笔字、打麻将、喝茶。我看到中国百姓家里的藏书、餐厅布置和娱乐活动，感知到他们真正的生活，这和美国媒体上描述的不完全一样。我觉得很重要的一点是，美国青年需要多来中国看一看，了解真实的中国。”

　　来到北京市东城区盔甲厂胡同6号——美国记者埃德加·斯诺夫妇北京故居旧址，美国犹他谷州立大学艺术教育专业学生麦肯兹·福斯特·斯诺认真阅读展厅文字介绍，细心观看藏品。“小时候，我就阅读过曾祖姑母海伦·斯诺的《我在中国的岁月》。”她说，“这是我第一次来到中国，能够来到祖辈们生活过的地方参访，对我来说是十分宝贵的文化体验。”作为美国海伦·福斯特·斯诺基金会的一员，她期盼进一步加强美中两国青年交流，“期待两国青年的友谊不断延续”。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月17日 03 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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