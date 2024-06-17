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中国科学院院士、东华大学材料科学与工程学院院长朱美芳：

做科研，要“蒙学善问，泰定求真”

2024年06月17日08:15 | 来源：光明日报
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原标题：做科研，要“蒙学善问，泰定求真”

纵观人类发展史，科技创新在推动经济发展、提升生活品质、促进社会进步等方面发挥了巨大作用。如今，面对世界新一轮科技革命和产业变革，我们必须在前瞻性、战略性领域下好“先手棋”，方能实现“从0到1”的突破。

1982年，我考入东华大学（时名中国纺织大学）化学纤维专业，后来又继续攻读硕士、博士，直到最后留校任教，始终在这个专业领域学习和工作。从1994年我们成立东华大学材料科学与工程学院，到如今中国成为世界第一化纤生产大国并向化纤强国迈进，40多年来，我见证了这个专业、这个学科、这个行业的不断发展。现在，我们的材料学科不仅是国家“双一流”建设学科，也是国内顶尖、国际一流的纤维特色材料学科。

我记得自己在留校任教的第5天，就坐大卡车去了张家港涤纶厂，到企业找问题。开始进展不顺利，纤维经常断头，设备运转连续性差，需要不断停机调试。为此，我索性睡在车间，跟工人师傅们一起动手操作，最终找到了问题所在。此后，我便时常告诫自己，碰到任何问题一定要有迎难而上、追根问底的钻研精神。

在我看来，培养创新型人才，首先要明确方向和目标：面向国际前沿，提升原始创新能力；面向国家战略需求，努力解决“卡脖子”难题；面向国计民生，尽力解决产业和行业难题。只有注重“政产学研用”紧密结合，注重用丰硕的科研成果为学生厚植学术研究的沃土，注重将学科前沿和重大科技成果融入人才培养全过程，才能培养更多新时代创新型人才。

这些年，我常和团队成员讲，做科研，要“蒙学善问，泰定求真”，这是我们团队的团训，意思就是要“勤奋学习、善于交流，泰然处事、探寻真理”。

科研是每天在挫折中前进，做科研最大的魅力就在于发现问题、解决问题。科研人员站在创新前沿，面对日新月异的科技挑战，必须保持终身学习的心态，同时要构建内部协作与外部协同的机制，讲究团队作战，注重学科交叉。比如，我们设立了跨学科专项基金来凝聚不同研究领域的教师，遇到瓶颈和困难，大家可相互鼓励、群策群力，高效解决问题。同时，我们还提出并实施“1+1+1”青年教师帮带模式，即青年教师入校后团队导师、国外导师和企业导师并重，帮助其提升个人重大难题攻坚能力，在教学科研上多渠道全方位成长。

多年来秉持这八个字的精神，做顶天立地的科研已经化作流淌在我们团队血液里的“学术基因”。创新不是空中楼阁，一定是在专业领域打好坚实的理论基础，并把理论和知识应用于生产实践，从书架到货架，这样才能结出创新的果实。

（记者颜维琦采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)

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