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探访高考评卷现场：一张试卷的分数怎样“出炉”

2024年06月15日17:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月15日电 题：探访高考评卷现场：一张试卷的分数怎样“出炉”

　　新华社记者

　　一张高考试卷从离开考场到得出分数，需要经过哪些环节？

　　目前，各地高考评卷工作正在平稳有序进行中。记者走进上海、天津、重庆、贵州等地评卷现场，探寻一张试卷的分数是怎样“出炉”的。

　　“考试结束后，考生答卷在公安部门护送下送到评卷场，然后进入收发室，进行统一扫描。”西南大学计算机与信息科学学院副院长廖剑伟介绍，该校评卷点有10余台高速扫描仪，日均可处理试卷20余万份。

　　记者在西南大学评卷点看到，数据采集组工作人员正紧锣密鼓地开展试卷扫描工作。试卷扫描完成后形成的数字化数据，将上传到中心机房，机房再将答题区域进行切割，根据题型、题号分发至相应评卷场。“客观题直接由机器自动评阅，主观题由网上评阅小组完成评阅。”现场工作人员说。

6月13日，在重庆市西南大学评卷点，工作人员正在进行试卷扫描工作。新华社记者 周思宇 摄

6月13日，在重庆市西南大学评卷点，工作人员正在进行试卷扫描工作。新华社记者 周思宇 摄

　　“选择题填涂识别采用光电识别的方式，评分前指派专人录入标准答案，并采取加密手段进行存贮，防止人为改动。”天津市教育招生考试院高招处处长王松岭说，评分完成后会分别对每科结果进行校验并组织抽查。

　　贵州省2024年高考评卷基地评卷工作领导小组副组长罗永祥介绍，主观题采用一题多评的模式，每道题由系统随机分配给两名评卷教师，如果他们所给分数的差值超出允许范围，则会分配给第三名教师评阅，如果评分结果与前两位评卷教师分差仍不符合规定，则送交专家组裁定，确保评卷结果经得起检验。

6月14日，上海考生家长代表受邀走进上海高考语文评卷点，参观现场评卷工作。（上海市教育考试院供图）

6月14日，上海考生家长代表受邀走进上海高考语文评卷点，参观现场评卷工作。（上海市教育考试院供图）

　　记者在上海高考语文评卷点看到，评卷教师面前的电脑上仅显示系统分配给自己的题块，他们根据考生作答情况、对照评分细则给出分数。为了确保阅卷细致、准确，教师可将屏幕上的字放大到指甲盖大小，还可根据喜好设置屏幕背景色，缓解视力疲劳。

　　“一道主观题的评阅过程比我想象中更复杂。”重庆考生欧阳宇航告诉记者。

　　高考评分要做到“分分有据”，“据”从何来？

　　上海高考语文评卷中心组负责人表示，评卷开始前，评卷中心组用两天时间完成评分采样、完善评分标准、制定评分细则等工作。根据评分采样结果，中心组确定一道分值相对较大、开放性较强的题目，成立专门团队单独批阅。

　　“各学科根据实际情况，按比例抽取一定数量的试卷进行试评。根据试评情况，进一步完善评分细则，必要时调整评卷有关参数。”王松岭说。

　　贵阳考生曾航参观完评卷现场后打消了顾虑：“之前一直认为，高考语文作文的评阅就像网上说的那样，只看开头和结尾，还有字迹。但实际上并不是这样，老师们非常仔细，让我很感动。”

6月14日，评卷教师在天津师范大学评卷点评卷。新华社记者 李然 摄

6月14日，评卷教师在天津师范大学评卷点评卷。新华社记者 李然 摄

　　如果出现零分等情况，或发现异常答卷，怎么办？

　　“基于大数据分析技术，系统会实时分析阅卷情况，一旦发现极端情形，如主观题和客观题分数差异特别大，或者零分等情况，会把试卷提交给学科专家组，由相关专家进行复核。”廖剑伟说。

　　王松岭介绍，对有异常情况的答卷，如雷同、字迹前后不一致、在试题内容中写有姓名或其他标记等，先进行评阅，然后填写“评阅试卷问题处理记录”，由高校评卷领导小组裁定，报天津市招考院复核，“确有舞弊行为的，考生成绩按《国家教育考试违规处理办法》处理”。

　　主观题和客观题评阅完成后，两项成绩相加，就得出了考生某一门课程的总成绩，但这个环节并不像算“1+1=2”那样简单。

　　重庆市教育考试院相关工作人员介绍，评卷工作结束后，工作人员将通过多项比对校验考生成绩一致性，确保每份答卷成绩有效，并由两组工作人员采用不同软件和方法分别独立“背靠背”进行成绩合成，确保成绩准确无误。

　　一切准备就绪后，是考生最期待也最紧张的成绩发布环节。希望每名考生都能取得自己想要的成绩，拿到一张大学的“入场券”。（记者周思宇、吴振东、张建新、郑明鸿、赵旭）

(责编：宋心蕊、袁勃)

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