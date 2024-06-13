人民网北京6月13日电 （记者孙竞）近日，农业农村部委托第三方机构对2023年度乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目实施情况进行评估，中国农业大学在全国40所承办“头雁”的高校中荣获第一。

为加快培育乡村产业振兴人才队伍，2022年，农业农村部、财政部启动实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，计划用5年时间培育一支乡村产业振兴带头人“头雁”队伍，带动全国新型农业经营主体形成“雁阵”。中国农业大学积极响应国家乡村振兴战略，自觉履行“强国先强农，农大作先锋”的责任与担当，积极承办“头雁”项目。

2022年，中国农业大学为北京、河北、辽宁、山西、河南、湖北、四川、云南、海南、青海10个省份培育了1600名“头雁”。2023年，内蒙古、广西、贵州、福建和江西又将中国农业大学遴选为培育机构，“头雁”培育任务覆盖面扩大到15个省份，培育人数也增加到2176名，培育规模得到了显著提升，培育质量也获得了农业农村部及各省农业农村厅的广泛认可。

记者了解到，为了做好培育工作，中国农业大学成立了“头雁”项目工作专班，建立长效服务机制，实行制度化、模块化、流程化的工作机制，按产业建立指导群，群内育种、土肥、植保、农机、营销、金融等各方面专家对学员进行实时指导，深入解决学员实际问题；选派高水平专家到“头雁”学员生产基地进行实地指导近百次，实地指导了3300余名“头雁”学员，主动为学员生产“把脉问诊”、排忧解难，并经常将其他高校培育的“头雁”学员也纳入指导范围，一并指导，共同促进乡村产业发展；组织学员交流研讨，建立跨省域互访合作机制，鼓励“头雁”学员成立联合公司等联盟组织，促进产业交流与合作；联合北京农学院、天津农学院、河北农业大学等高校成立了“京津冀乡村产业振兴‘头雁’培育联盟”，促进乡村产业振兴“头雁”培育与高校教研、社会服务的深度融合，打造培育“头雁”新模式，不断推动“头雁”实现抱团发展。

中国农业大学“头雁”项目工作专班相关负责人表示，学校将继续开拓创新，务求实效，以训后培育为重点，加强学员需求调研，精准开展指导服务，优化“头雁”培育模式，提高“头雁”培育质量，将“一年培育，长期服务，终身校友”培育理念落到实处，着力打造“头雁领航、群雁齐飞”的局面，为乡村产业发展培育更多实用人才。

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