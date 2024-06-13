2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

首都经济贸易大学创建于1956年，是北京市属重点大学。学校25个专业获批国家级一流本科专业建设点，14个专业获批北京市一流本科专业建设点；会计学、金融学、经济学、工商管理等4个专业获批北京高校重点建设一流专业；经济学、劳动与社会保障、统计学、人力资源管理等4个专业获批国家级特色专业；经济学、统计学、劳动与社会保障等3个专业获批国家级综合改革试点专业。

人民网：2024年学校招生专业有无变化？2024年学校招生计划如何安排？

首都经济贸易大学：2024年，学校新增数字经济、金融科技、供应链管理三个招生专业。今年还新设置工商管理（数智管理实验班）、经济学（实验班）、会计学（数智化国际会计卓越班）、人力资源管理（实验班）、财政学（实验班）、法学（数字法治卓越班）、金融学（国际金融英文班）等7个特色班专业招生。

2024年，学校本科招生计划2774人，与2023年基本持平。其中，在京计划招生1995人，京外计划招生688人，其他类型计划招生91人。在京本科提前批B段和本科普通批均有招生计划投放。其中，本科提前批B段“双培计划”招生86人，“地方专项计划”招生58人；本科普通批招生1827人，京内计划占比72%。学校在全国所有省、自治区、直辖市也都有计划投放，具体投放计划数及专业以2024年各省级招办公布的为准。

人民网：考生报考时需要注意什么？您对考生填报志愿有什么建议？

首都经济贸易大学：报考时，考生和家长要认真研读各高校的招生章程，因为招生章程是各高校招生的依据，非常重要。调档比例、专业分配原则、同分比较原则、加分政策、高考改革省份相关要求、特殊省份录取要求、特殊类型招生的录取规则等，各校有差异，切记不可以以偏概全。同时，要结合自身选考科目、外语语种、身体条件等选择学校和专业，不符合报考条件是无法被投档或录取的。

目前，高考综合改革的省份比较多，多数批次为平行志愿，大家应该拉开档次合理填报。填报志愿时，考试可以使用“冲稳保”策略。先选择比本人成绩排位略高或相当的院校和专业“冲一冲”，再选择排位相当及靠后一点的院校和专业保证稳妥，最后选择一些排位稍微靠后的院校和专业，以免出现滑档的情况。

如果考生希望报考首都经济贸易大学的“双培计划”与“农村专项计划”，可在本科普通批填报多个院校专业组志愿或将院校专业组填报在靠前的位置，有助于增加录取机会，填写服从专业组内调剂可有效降低退档风险。

人民网：请介绍一下学校的转专业政策。

首都经济贸易大学：学校实行开放灵活的转专业政策，为学生提供了二次选择专业的机会。除个别特色班，学生可以在第二学期、第四学期提出转专业申请，转出不设门槛，转入需符合转入学院的要求，并通过转入学院的考核。

学校还实行主辅修制。学校为就业前景良好和社会需求高的金融学、会计学等开设辅修专业，学有余力、学业优秀的学生可以充分利用学校的教学资源，选择辅修专业，优化知识结构，提高就业竞争力。主修、辅修达到学位授予条件，可同时获得主修、辅修学位（主辅修学位在一张学位证书上）。

(责编：郝孟佳、熊旭)