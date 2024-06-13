据新华社电 （记者田金文）近日，中国科学院青藏高原研究所湖泊与环境变化研究团队与德国、瑞士、英国、美国等多国科学家和钻探技术人员组成的联合科考队，在西藏纳木错开展科学考察活动。科研人员在纳木错开展湖泊岩芯钻探，为开展青藏高原过去一百万年以来气候环境变化研究提供新的科学依据。

西藏纳木错位于青藏高原腹地，湖面海拔4718米，是西藏第二大湖，也是第二次青藏科考包括长江、怒江、色林错、纳木错在内的“两江两湖”区域重要的科考基地。

纳木错湖泊科考负责人之一，中国科学院青藏高原研究所研究员王君波介绍，此次在纳木错开展的湖泊科考是国际大陆科学钻探计划（ICDP）中的一个项目，联合科考队计划在纳木错三个点位共钻取近1000米长度的湖泊岩芯，并有望在其中一个点位获得透底湖芯。同时，此次纳木错湖泊岩芯钻探是迄今为止全球海拔最高的ICDP钻探项目，钻探使用的平台、钻机及主要钻探技术人员都来自我国，所获取的岩芯将永久保留在我国。

王君波介绍，科学家通过采集湖泊沉积物开展相关分析和研究，可以反推沉积物形成时的气候环境状况，这就是古气候和古环境重建研究。通过钻探从沉积物中取出的柱状样品就是岩芯。

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