据新华社电 （记者许晓青）从智慧金融到智慧医疗，从上海“五个新城”建设到长江三角洲区域一体化发展，6月9日至11日，中美青年在上海交流了科创领域的新趋势新亮点。

作为“未来之桥”中美青年交流计划旗舰活动的重要组成部分，“科教点亮希望 携手开创未来”和“创新创业创未来 共享共赢共发展”两个专题团组交流活动连日来在上海开展。应邀参访上海的27名美国青年来自美国东、中、西部各州，年龄最小的18岁，在大学攻读本科学位，年龄最大的超过40岁，已是独当一面的企业家。

上海城市规划展示馆是这些美国青年到访上海的“第一站”。两个专题团组了解了上海近百年来的发展规划，并询问了中国（上海）自由贸易试验区建设、长三角区域一体化发展、上海“五个新城”建设等的最新政策及相关信息。他们对上海正在加快培育的集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业兴趣十足，也关心上海城市建设进程中对大数据、云计算、科技金融等方面的最新运用。

在复旦大学、长三角绿洲智谷赵巷园区、“大零号湾”科技创新策源功能区，中美青年围绕各自关心的问题展开了深入探讨，其中不乏青年科学家、企业家和发明家之间的“头脑风暴”。

在上海市青年联合会的安排下，部分美国青年走入上海本地青年家中，体验了一段海派家庭生活。两个专题团组还登上中国第一高楼上海中心大厦俯瞰城市景观；在中国农历端午节当天美国青年们赴上海市郊朱家角镇，感受江南古镇节日氛围。

“未来之桥”中美青年交流计划由中华全国青年联合会和中国人民对外友好协会共同发起并组织实施。结束上海段活动后，这些美国青年启程赴北京参加“中美青年友好会见”活动。

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