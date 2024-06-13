廖晨思

廖晨思（后排左一）与国际生一起吃中餐。

作者供图

2023年，我有幸受复旦大学文科专项博士生国际访学资助项目资助到芬兰访学半年，感知这个北欧国家的风土人情。

芬兰是一个自然风光美丽的国家，位于蔚蓝的波罗的海之滨，分布着星罗棋布的大小湖泊，也被誉为“千湖之国”。除了秀丽明净的湖林风光，也有丰富的人文风情。当地人喜欢的活动包括乘驯鹿雪橇、桑拿浴、自由垂钓、采摘菇果、划皮划艇、荡舟湖面、森林露营等，享受从容、宁静的生活。

令我欣喜的是，芬兰有不少民众对中国文化很感兴趣。我刚到芬兰的时候，有些芬兰人用中文跟我说“你好”，让我倍感亲切。在参访芬兰一些福利机构时，当地人兴奋地与我分享自己曾在华旅游时有趣的所见所闻，希望有机会还能再去。

有一次，我和同学为当地福利机构组织了一场包饺子活动，并给芬兰朋友们介绍饺子在中国传统文化里的美好寓意。当时，芬兰朋友们欢聚一堂，围案包饺子、吃饺子，围在煮锅前等着下一锅……我们现场教他们一些简单的汉语日常对话，芬兰友人吃完饺子后马上竖起了拇指，现学现卖说“很好吃”。有个芬兰友人吃到了有硬币的饺子，成为了幸运儿。我介绍道，在中华文化里，吃到钱饺子就是咬到了幸福，好运连连。大家听了一起笑起来。包饺子活动现场还播放了一些中国传统民乐，如二胡曲《良宵》、古琴曲《高山流水》等，一些芬兰友人对音乐感兴趣，向我询问乐器、曲目，并说自己也想回去下载听。这次活动让我感到很有意义，小小的饺子，连接了两国人民的情谊。

我们留学生宿舍区每月组织一次宿舍文化日，我组织过火锅局、中餐派对，给国际友人们介绍火锅文化、中餐不同菜系。尤其在大雪寒冬时，结三五好友一起吃火锅，热气腾腾，大家谈天说地，开怀畅笑，氛围很好！除此之外，我还邀请国际友人一起描摹水墨画、练习书法，感受中国书画的笔精墨妙。

中秋节时，我做了月饼给芬兰友人们吃，向他们介绍月饼有团圆相聚之意。有位芬兰同学告诉我，月饼吃起来酥软香甜，她很喜欢，这让我倍感开心。到了圣诞节，我的欧洲室友邀请我去他家里参加圣诞派对，他和家人向我介绍欧洲生活文化，我听得津津有味。这次圣诞节不仅让我在异国他乡感到温暖，也对当地文化习俗有了更深的了解。在芬兰访学时，我背包行走了欧洲大陆10多个国家，探索不同国家的自然和人文风情，这些经历会成为我人生中灿烂的回忆、宝贵的财富。

回国前，我给芬兰的师友们送了自己亲手编织的中国结，承载着美好的祝福。我和大家约定如果他们来中国游玩，一定要再聚。

（作者系复旦大学与东芬兰大学联合培养博士生）

(责编：郝孟佳、李昉)