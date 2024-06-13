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“期待去中国看看更多城市”（导师与我谈中国）

陈 榆
2024年06月13日08:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　陈榆（右二）及家人与房东沙亚克（左一）合影。
　　作者供图

　　陈榆留学时照片。
　　作者供图

　　求学海外，租房经历总是令学子难忘的记忆。陈榆是荷兰格罗宁根大学的博士生，他在上学租房时认识了热情好客、幽默风趣的荷兰房东沙亚克，收获了深厚的友谊。沙亚克不仅在日常生活中关心、帮助他，还和他讨论自己的中国之旅，表示还想再去看看。他们之间有哪些故事？

　　

　　我的房东沙亚克曾是荷兰某知名企业的高级食品工程师，现已退休。或许和职业有关，他给我的第一印象就是——严谨。租下沙亚克的房子后，当家具、电器出现需要维修的问题时，他总会第一时间通过邮件或者线下见面的方式与我积极沟通，给我提供高效、易行的解决办法。还有一次，由于暴风雨的原因，房子里的网络设备出现卡顿，这影响了我的日常工作和学习，我告诉沙亚克此事时已是深夜，心想可能要明天才会收到他的回复，没想到发完邮件不到5分钟，他便回复我临时策略，安抚我的情绪。第二天一早7点左右，他从30余公里外的家中驱车前来，为我解决了网络卡顿的问题。沙亚克关爱他人、富有责任心，日子久了，我们逐渐成为了朋友。

　　在日常生活中，沙亚克乐于分享各种荷兰生活经验，还帮我们翻译部分荷兰语等，还有一次他做我们的导游，带我们去荷兰的农庄畅游、吃烧烤。

　　令我印象最为深刻的，是沙亚克对中国有浓厚的兴趣。今年春节，为了在异国他乡也能感受到年味，我们一家人用春联和福字布置家里，贴在门上、窗户上，还把各类中国零食、糖果摆放在茶几上。期间，沙亚克到家里来帮忙维修家电，他随手拿起一个加应子蜜饯品尝，不由自主地和我们交流起了中国零食。沙亚克说这个吃起来香味浓郁，酸甜适宜，好奇它的发源地和制作过程。我告诉他加应子是一种闽式蜜饯，起源于福建，它的原料是果大、肉厚、七八分熟的李子。沙亚克说，加应子软硬适中，是一款适合全年龄段的零食。

　　后来，沙亚克说起了自己与中国的缘分。沙亚克出生在上个世纪50年代，一直在荷兰长大，他坦言在青少年时期，他对中国并未有太多了解，只知道这是一个东亚国家。

　　然而，从上世纪80年代开始，随着中国改革开放的兴起，越来越多的中国人前往欧洲经商、求学、工作，沙亚克说周围有了越来越多的中国面孔。在与中国人打交道后，沙亚克说中国人的勤奋、热情、友好都让他印象深刻。“我之前任职的公司里有不少中国同事，他们聪明、勤奋，总是很高效地完成任务。”沙亚克说，“还有一点很重要，中国人似乎在数学上很有天分，我的中国同事做与数学相关的工作非常厉害。”

　　在与中国留学生接触的过程中，沙亚克认为中国学生谦逊有礼、很好相处。“我喜欢中国学生，他们爱护租住的房屋，对我友善、热情。”

　　沙亚克说自己对中餐很有兴趣。“我和家人每个月都去附近的中餐厅，我喜欢吃那里的烧鸭、宫保鸡丁、海鲜豆腐煲。”沙亚克饶有兴趣地说，“中餐厅泡的茶也不错，不同于欧洲的茶包，是用中国茶叶，当开水向茶壶缓缓注入，茶叶立刻散发出香气。”我告诉他中国茶文化博大精深，如果用不同的茶具、冲泡技术，泡出的茶会有不同的效果，沙亚克说想之后去中国试试“工夫茶”。

　　后来，沙亚克回忆起了自己多年前的中国之旅，约20年前的夏天，沙亚克和妻子前往中国观光，他们的目的地是北京和上海。在沙亚克看来，从下飞机的那一刻，中国机场的基建设施就让他感到惊喜。“我记得中国的机场太大了，机场里的中国美食坊、商品店铺也让我们流连忘返，一时间看得眼花缭乱。”在沙亚克看来，北京和上海的国际化程度高，他们在那里度假的一周里，无论在酒店、餐厅，抑或是景点，到处都有会说英语的人们热情地协助他们，为他们旅行提供了各种便利。

　　沙亚克说：“有一次，我们在北京的一家知名烤鸭餐厅用餐，当时互联网还不够发达，没有翻译软件，我和妻子一直不知如何点菜。这时，有一名大学生看到了我们，他主动用英文来交谈，帮我们介绍菜单，完成点菜。我们不仅吃上了正宗的北京烤鸭、各类地道点心，还被中国人的热情打动，留下难忘的回忆。”

　　在沙亚克看来，现在的中国和20年前相比又有了巨大变化，不仅经济发展迅猛，而且高铁交通四通八达。“我家里小孙女玩的汽车模型、积木、很多家电，都是中国制造。“沙亚克说，中国产品为在荷兰生活的他提供了许多便利，使用中国制造的产品，他感到放心、安心。

　　沙亚克说，越来越多的中国城市闻名海外，引发他的兴趣，比如历史古城西安，风景如画的桂林，现代化的深圳等，他想去这些城市实地感受。“现在去中国更加方便，我正和家人打算近期再去旅游，期待去中国看看更多城市！”

　　（作者系荷兰格罗宁根大学博士研究生）

(责编：郝孟佳、李昉)

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