中新社香港6月11日电 （记者韩星童）“企业内地与海外暑期实习计划2024”（简称“计划”）启动礼11日在香港特区政府总部举行。特区政府政务司司长陈国基在致辞中用“三多”形容本次计划的特点：今年有25间企业参加计划，为历来最“多”；今年计划共有超过2500名学生报名参加，较去年“多”近一倍；实习的地方“多”，岗位遍布中国内地多个省市，以及7个海外国家。

为开阔香港青年的视野，为他们提供在内地和海外优质的实习机会。特区政府于2018年首度与香港大型企业合作，推出企业内地与海外暑期实习计划，让青年在这些企业驻内地和海外的业务进行实习。

陈国基表示，计划自2018年推出以来一直大获好评，至今已有超过700名香港青年受惠。他形容计划正好彰显香港背靠国家、联通世界的独特优势，让本地青年有机会走出香港，了解不同地方的历史文化和社会发展。

陈国基透露，今年计划共有超过2500名学生报名参加，较去年多接近一倍。今年共有25间企业参与计划，为历来最多。这些企业所提供的实习岗位涵盖金融服务、创科、物流、地产、建筑、零售、酒店等多个行业，遍布内地多个省市，以及7个海外国家，包括泰国、马来西亚、澳大利亚、新加坡等。获聘的实习生将于6月起陆续出发，展开为期不少于六个星期的实习。

陈国基表示，特区政府会继续凝聚商界以至社会各界的力量，为青年开拓更多发展机会，为香港培育更多年轻人才，为社会经济高质量发展注入更多活力，取得更多成果。

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