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北京为高校毕业生提供优惠租房房源

已筹集优惠房源11.9万套（间）

2024年06月13日08:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月12日电  （记者李建广）为保障毕业生安心租房，6月12日，2024年“毕业季租房服务进校园”系列活动在清华大学启动。此次活动共筹集优惠房源11.9万套（间），面向北京市2024年应届毕业生、2023年离校未就业的毕业生以及异地来京就业的2024年高校毕业生，将持续至9月底。

　　在清华大学首站供需对接服务活动中，20余家企业进驻现场，面向毕业生推出适配房源以及优惠措施，现场为毕业生们提供租房咨询服务；邀请业内专家、律师为毕业生解读《北京市住房租赁条例》以及住房租赁政策等租赁知识，并在现场进行公益咨询，帮助毕业生防范租房风险；北京住房公积金管理中心现场为毕业生提供公积金缴存、提取使用等方面政策普及宣讲及咨询服务。

　　在启动仪式上，北京房地产中介行业协会向全行业发出租房优惠服务倡议，主要包括优选适配房源、房源真实有效、租金明码实价、承租佣金打折等十大倡议。北京市主要房地产经纪机构、住房租赁企业，以及自持类开发企业等积极响应，近30家企业现场签署了行业诚信经营和服务承诺书。

　　本次活动由北京市住房城乡建设委、团市委指导北京房地产中介行业协会联合市律师协会、市学联等单位举办。6月中旬至9月，还将陆续在朝阳区、昌平区等高校集中区域组织多场活动，为更多毕业生提供多元租房服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月13日 13 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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