本报记者 王锦涛

近日，甘肃省甘南藏族自治州舟曲县迎来了“新”老师。

“成长过程中，父母为你做的哪件事让你最难忘？”来自湖北省武汉市解放中学的思政课教师吴又存提出了问题。

舟曲县第一中学的学生纷纷举手，分享自己的答案。师生们共话家常、交流感受。在积极互动中，学生们收获颇丰。

“今天我们重点讲英语作文。”来自北京教育学院石景山分院的英语教师钟淑梅把一篇文章拆分成若干个小单元，帮助学生去理解每一个句子、每一个单词在不同语境中的具体用法。

上海市第八中学语文教师沈红旗讲解语文作文，北京市海淀区玉泉小学教师曹艳讲述四合院的故事，浙江省缙云县教师进修学校教师陈志强科普天文现象，上海市风华中学教师曹凤莲为学生疏导心理压力……

课堂之外，一系列讲座和座谈会也和舟曲县的教育工作者分享了先进的管理理念和教学经验。“我们跨越千山万水，当地教师也不怕千辛万苦，大家的共同目的就是更好地培养舟曲的孩子。”北京市朝阳区花家地实验小学校长张冬云说。

日前，由中央组织部、教育部组织的“教学名师舟曲行”活动邀请了来自北京、上海、浙江、湖北等地的10名教学名师、名校长，分别在舟曲县多所中小学举办为期3天的大思政课讲授、业务讲座、教师工作坊等活动。活动中，舟曲县1.3万余名中小学生还通过线上直播，共同上了一堂思政课。“这么多名师、名校长来到边远山区给孩子们上课，本身就是一堂‘行走的思政课’。”舟曲县一名教师说。

课堂之上，教学名师展示创新的教育教学方式；课堂之外，教学名师围绕专业素养、心理素养、师德素养等方面分享经验。“身处偏远地区，我们缺乏与名师、名校长面对面交流的机会。”舟曲县第一中学思政课教师沈俊花说，“此次系列活动，让我既开阔了眼界，也找到了努力方向。”

据介绍，这一活动旨在通过“菜单式”送培、“结对式”互动，引导当地教育工作者提升教学水平和学校管理能力：在课程体系设置上，既有有趣有料的专业课，又有暖心解压的心理课；既有高水准的示范讲课，又有交流互动的教学研讨；既有课堂教学，也有家庭走访；既有教学方式方法的传授，也有教学管理经验的指导。

“本次活动在学校精细化管理、学生心理健康维护、教师专业成长等方面，给舟曲县提供了重要帮助。”舟曲县县长舒时光说，未来舟曲县将同特聘校长、特聘教师等建立定期互动的长效机制，不断推动全县教育工作高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)