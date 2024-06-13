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河北保定组建大学生农业职业经理人队伍

村里来了“钻”大棚的大学生

本报记者 邵玉姿
2024年06月13日07:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　骄阳似火，麦浪滚滚。正值夏收时节，在河北省保定市望都县高岭镇侯陀村的麦田里，3台联合收割机来回穿梭作业。

　　“夏收结束后别耽搁，紧接着就要种上夏玉米，多关注天气，浇水一定要跟上。”田边，27岁的王佳柳细心叮嘱着高优农业技术服务专业合作社负责人黄晓松。

　　去年6月，土生土长的望都姑娘王佳柳大学毕业后回到家乡，成为一名大学生农业职业经理人，为周边3个乡镇5家农业合作社及家庭农场提供农业科技服务和专业技术指导。

　　“好不容易去上了大学，咋还回来当‘农民’？”起初，父母怎么都想不明白。王佳柳却很坚定：“我在农村长大，学的是农业，现在还有好政策，回到家乡也能作贡献。”

　　王佳柳说的好政策，是去年6月出台的《保定市面向全国公开招聘农业职业经理人的实施方案》。保定市委组织部人才处处长王洋介绍，根据方案，本科生每月工资5000元、研究生每月6000元，落户、购房、租房、交通等另有补贴，同时还可享受企事业单位招聘、职称评定等方面的支持。每名大学生农业职业经理人至少要联系5家农业企业或合作社，每月至少到企业工作15天。

　　去年8月，王佳柳正式上岗，从校园到田间，一开始还有点不适应。她参加培训，跟着老农技员一起下乡入田，很快和种植户们熟络了起来。

　　“要不是小王，去年我这损失可就大了！”去年，望都县出现强降雨和短时大风天气，王佳柳给黄晓松帮了大忙。“当时地里积水有20多厘米，出现了地面径流。小王带着我们排涝，及时进行农业生产补救。”此后，黄晓松的农田里一有需要，王佳柳总会迅速赶到现场。“这让我心里倍感踏实。”黄晓松说。

　　和黄晓松同样倍感踏实的，还有环京周边蔬菜生产基地的负责人熊永奇：“来了一个每天‘钻’大棚的大学生，没想到还真‘钻’出了一个数字化管理系统。现在我们的蔬菜都有‘身份证’，在市场上卖得越来越好！”

　　每天“钻”大棚的，是毕业于河北农业大学的大学生农业职业经理人尚小凤。去年上岗后，她通过对京津市场进行调研，开始尝试建立追溯码系统：通过把所有的打药记录，连同蔬菜生产地点、生产时间、上市时间及保质期等生产信息上传至网站平台，形成追溯码，让每一件农产品来源可查，在确保食品安全的同时大大提升了基地产品的市场竞争力。

　　帮助农户解答种植难题，指导企业建立智慧平台……丰富的理论知识正在广袤田野上开花结果。如今在保定，像王佳柳和尚小凤这样的大学生农业职业经理人共有240名，来自全国60余所高校的涉农专业。

　　“大学生农业职业经理人充分发挥专业特长，在灾后恢复农业生产、提供生产技术支持、宣讲农业产业政策等方面发挥了积极作用。”王洋介绍，截至目前，全市大学生农业职业经理人先后提供技术服务1756次，解决农业生产技术和经营管理问题528个，提出合理化建议579条。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月13日 10 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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