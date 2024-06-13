本报记者 杨彦帆 姚雪青 洪秋婷 宋豪新

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数据显示，我国有超过三成婴幼儿家庭有托育需求。社区连着千家万户，是发展托育服务的重要平台。优先发展社区托育服务，有利于推动优质普惠公共服务下基层、进社区，更好满足人民群众对美好生活的向往。

国家卫生健康委数据显示，截至目前，我国3岁以下的婴幼儿约有3000万，超过三成婴幼儿家庭有托育需求。“社区托育服务具有离家近、方便送、价格廉、信誉好等优势，是群众极为需要的服务形式。”国家卫生健康委相关负责人说。

记者走访江苏无锡、广东广州、四川成都等第一批全国婴幼儿照护服务示范城市，了解进一步提升社区托育服务质量的探索。

盘活资源，发展嵌入服务

下午3点多，阳光正好。记者来到无锡市惠山区绿地世纪城小区的中心位置，只见一栋橙黄配色的二层小楼掩映在绿树之间。透亮的落地窗里，午睡起来的孩子们正吃着点心。这里，就是惠南一社区绿地托育园。

托育园负责人郑海燕介绍，小区所在的惠南一社区常住人口3.7万人，以双职工家庭为主。为满足社区居民的托育需求，对照绿色、节能、环保、安全等要求，社区联合当地相关部门层层筛查、多次比选，在3个社区物业用房点位中选定了场地——地理位置靠近小区中心、距离居民楼很近，方便家长接送；楼层是一到二层，方便小朋友日常生活。

惠山区卫生健康委法规和行政审批科工作人员王蕾介绍，街道免费提供公建配套用房，机构承诺低价运行、提供普惠服务，更多家庭可以很方便地在家门口享受到优质的托育服务。

2019年以来，惠山区积极开展“1+N”托育服务模式试点，即依托1个示范性托育机构，带动N个嵌入式、分布式、连锁化、专业化的社区普惠托育分园（托育点）共同发展。惠南一社区绿地托育园就是典型的嵌入式托育园，为周边居民提供嵌入式托育服务。

据介绍，江苏大力发展小区里的普惠托育，将托育服务纳入社区公共服务体系，通过财政补贴、提供场地、减免租金、税费优惠等措施，鼓励各类主体兴办托育机构。

互助共育，精准对接供需

广州市黄埔区文冲街道文冲新村社区“向日葵亲子小屋”刚开门，住在附近的朱女士就带着女儿来到这里。“小锦姐，我家小宝需要临时照看一下。”“没问题。”亲子小屋的“共享家长”陆锦钗笑着接过了孩子。

这是广州提升社区托育服务质量的一项探索。“‘共享家长’主要服务短期临托，时间在半天内。孩子们可以在‘共享家长’的看护下做手工、看绘本、玩游戏。”亲子小屋负责人陆玉金说，文冲新村社区以亲子小屋为载体，积极探索社区互助式托育服务。“共享家长”需要经过初选、面试和育儿课程培训后才能上岗。

文冲街道社工服务站主任吴小荣说，为了精准对接供需，文冲街道开发了“育无忧”线上智能服务平台，有临时托育需求的家长可以在平台上发单，有空闲的家长则可以接单，亲子小屋的社工会与“共享家长”一起照看孩子。互助共育后可获得积分，兑换其他家政类服务。

为更好支持社区托育服务，广州着力加强专业人才培养，指导相关院校强化专业及课程建设，支持有条件的市、区属院校开展婴幼儿托育等相关专业人才培养。目前，广州17所技工院校开设了幼儿教育、护理、公共营养保健等专业，相关专业在校生约6000人，并先后与30多家公司建立了稳定的合作关系。

据介绍，广州持续提升基本公共服务水平，完善婴幼儿照护设施，明确到2025年，全市100%的街（镇）建有公建民营普惠托育机构，各街（镇）60%的社区（村）设有社区托育点。

规范服务，加强全程监管

走进成都市高新区锦城社区婴幼儿之家，走廊两边贴满了孩子们的照片，房间干净敞亮。“我们配备了保育员、保健医生等工作人员，主要为社区及周边3岁以下幼儿提供全日制、半日制、临时的托育服务。”该婴幼儿之家负责人宋辰轩介绍，锦城社区婴幼儿之家是成都56家“蓉易托”社区智慧托育中心之一。

成都建设“蓉易托”社区智慧托育中心，将社区托育服务纳入社区治理，加强全程监管，对具备条件的“蓉易托”社区智慧托育中心实行登记备案管理，对暂时达不到备案条件的，由示范性托育机构领办或与其建立质量控制关系，进一步规范服务与管理。

为鼓励提升托育服务质量，成都整合多方力量，积极采取“公建民营”“民办公助”等方式发展社区托育。“蓉易托”社区智慧托育中心建设优先纳入中央、省级支持社会力量发展普惠托育服务专项行动项目，优秀“蓉易托”社区智慧托育中心还能获得奖补支持。

下一步，国家卫生健康委将指导支持各地各级卫生健康部门密切配合发改、住建、民政等部门，积极申报社区托育服务建设项目，通过统筹资金渠道、加强政策支持、多渠道拓展设施建设场地空间、推进社会存量资源改造利用，大力推动托育服务延伸覆盖更多社区，让更多群众享受到“家门口”的优质普惠托育服务。

本期统筹：刘静文

《 人民日报 》（ 2024年06月13日 04 版）

(责编：郝孟佳、李昉)