原标题：广东东莞深化户籍制度改革

在广东东莞一家通信公司，多位技术工作人员在总装车间工作。新华社记者 徐嘉懿摄

记者6月12日从广东省东莞市人民政府新闻办公室获悉，《东莞市人民政府办公室关于深化户籍制度改革的实施意见》（以下简称《意见》）近日发布。《意见》提出施行经常居住地登记户口制度、放宽在职人才入户年龄限制等3项政策措施。

《意见》明确，对大专及以上学历毕业生实行“先入户后就业”政策。根据新政，在东莞市申报居住登记的非莞户籍全日制大专及以上学历毕业生毕业5年内可按“先入户后就业”原则，向公安机关申请办理入户。

新政进一步放宽人才入户年龄限制，全日制硕士研究生及以上学历、高级职称、技师及以上技能人才放宽至55周岁以下，全日制本科学历、中级职称人才放宽至50周岁以下，全日制大专、初级职称人才放宽至45周岁以下，高级工放宽至40周岁以下，中级工放宽至35周岁以下。

近年来，伴随经济高速发展，东莞市常住人口持续增长，由1990年的175.62万人增长到2023年的1048.53万人。根据第七次全国人口普查数据，东莞市常住人口平均年龄33.4岁。2018年东莞市实施“双五”落户政策后，户籍人口持续增加，2023年末户籍人口达307.88万人，年均增速6.5%。

（记者龙跃梅）

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