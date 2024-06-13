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全国民政行业职业技能大赛决赛在江苏举行

2024年06月13日07:48 | 来源：科技日报
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原标题：全国民政行业　　职业技能大赛决赛在江苏举行

记者6月12日从人力资源和社会保障部获悉，全国民政行业职业技能大赛决赛在江苏省南京市举行。该赛事是民政行业规格最高、赛项最多、影响最大的赛事。全国32支参赛队伍、307名参赛选手同台竞技。

大赛共设置养老护理员、遗体火化师、公墓管理员、假肢装配工、矫形器装配工5个竞赛项目。决赛一等奖选手经核准后，可以被授予全国技术能手称号，一、二、三等奖选手可以晋升职业技能等级。

民政部相关负责人介绍，此次大赛对培养更多高素质、专业化民政高技能人才，服务民政事业高质量发展具有重要意义。

近年来，我国多措并举推进民政技能人才队伍建设，不断完善政策制度，新设民政特色职业，加强人才培养，健全评价激励机制，各地涌现出一大批素质优良、技艺精湛的民政高技能人才。

以江苏省为例，该省在全国率先创设养老护理职称体系。“十四五”以来，江苏省12.8万人次通过养老护理员技能认定，相关部门累计发放各类补贴超4000万元。全省培育民政行业高级技师20人、技师210余人、高级工460余人。

（记者张晔）

(责编：郝孟佳、李昉)

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