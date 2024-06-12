原标题：中国国际大学生创新大赛（2024）“青年红色筑梦之旅”在沪启动

人民网上海6月12日电 （记者葛俊俊）6月12日，中国国际大学生创新大赛（2024）“青年红色筑梦之旅”活动（以下简称“红旅”活动）在上海启动，启动仪式在中国商飞总装制造中心举行。教育部党组书记、部长怀进鹏出席活动并讲话，教育部党组成员、副部长吴岩为参加“红旅”学子授旗，上海市副市长解冬出席活动。

怀进鹏指出，2017年，习近平总书记专门给“红旅”大学生回信，勉励同学们扎根中国大地了解国情民情，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。七年来，数以百万计的青年大学生走进革命老区、贫困地区和城乡社区，敢闯会创，在砥砺革命精神、赓续红色血脉的同时，用专业知识、创新成果精准对接实际需求，让青春在党和人民最需要的地方绚丽绽放。

怀进鹏强调，投身“红旅”，既是能力的锻炼，也是精神的洗礼。广大青年学生要坚定理想信念，厚植家国情怀，在追寻红色足迹、投身创新实践的过程中，深刻理解革命历史和奋发作为背后的精神实质，将个人价值追求融入国家发展和民族复兴伟业。要勇于创新创造，投身时代洪流，主动拥抱科技革命和产业变革带来的机遇与挑战，为培育新质生产力、推动高质量发展奋勇争先、贡献力量。要矢志艰苦奋斗，强化使命担当，在实践中思考，在磨砺中成长，在解决实际问题中创新发展，用实际行动证明新时代中国青年堪当大任，必将成为支撑民族复兴的栋梁之才。

启动仪式现场，来自全国各地的青年学生代表，以“我的岗位在乡村、在车间、在沙漠、在深海、在蓝天”为题，动情分享了他们在基层医疗、智能制造、绿色环境、海空装备等领域的创新创业实践，讲述了中国当代青年主动服务国家急需、把青春奋斗融入党和人民事业的生动故事；通过AI技术生成的“钱学森数字人”讲述了“我的岗位在中国”，勉励广大青年学生传承老一辈科学家精神、坚持不懈奋斗报国，共同打造了一堂融党史教育、国情思政、创新实践、乡村振兴、红色筑梦为一体的“中国金课”。

工业和信息化部、财政部、农业农村部等部门和单位有关负责同志，各地教育行政部门、上海市有关部门、上海交通大学、中国商用飞机有限责任公司有关负责同志，全国各地师生代表参加了启动仪式。

据悉，中国国际大学生创新大赛（2024）由教育部等12个部门与上海市人民政府共同主办，上海交通大学与上海市闵行区人民政府承办。今年大赛“青年红色筑梦之旅”活动，以“扎根中国大地、创新筑梦青春”为主题，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入眼入耳入脑入心，使广大青年学生坚定不移听党话、跟党走，厚植家国情怀、扎根中国大地，用创新实践服务国家、服务人民，将个人奋斗融入强国建设、民族复兴伟业。

(责编：李昉、孙竞)