2024年全国高考落下帷幕，广大学子即将迎来全新的旅程。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们前程似锦、金榜题名！

人民网北京6月12日电 （记者郝孟佳）2024年全国高考落下帷幕，中国科学院院士、中山大学校长高松对学生们顺利完成高考表示祝贺。“热情邀请和欢迎你们加入中山大学，与我们共同追求卓越，接续奋斗，开启下一个新的百年征程。”

高松介绍，中山大学是一所拥有光荣革命传统、鲜亮红色基因和卓越品格追求的大学。今天的中山大学，扎根粤港澳大湾区三座核心城市广州、珠海、深圳办学，形成了三校区五校园统筹发展的办学格局和文理医工农艺综合发展的学科布局，拥有70个院系和10家直属附属医院，综合实力位居全国高校前列。

近年来，学校以立德树人为根本，坚持以“学生成长”为中心，将通识教育与专业教育相结合，践行“加强基础、促进交叉、尊重选择、卓越教学”的人才培养理念，多措并举，促进学生主动地学习、跨学科地学习、国际化学习、通过研究和实践学习，努力培养具备学习力、思想力和行动力的创造性人才。

“世纪中大，山高水长。我们坚信，积淀了百年辉煌历史并充满开放创新活力的中山大学，将成为青年学子实现梦想的沃土，欢迎同学们报考中山大学，立大志、做大事，在大湾区共同书写伟大的青春篇章。”高松说。

(责编：李依环、熊旭)