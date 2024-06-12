人民网北京6月12日电 （记者郝孟佳）11日，以“弘扬教育家精神 建设高素质教师队伍”为主题的教育家精神宣讲活动在国家开放大学举办。“教育家精神”2024年巡回宣讲团的6位成员，结合工作实际，分享了扎根讲台、潜心育人的感人故事。

活动现场。国家开放大学供图

教育部教师工作司师德建设处负责人邓杭指出，本次活动，对于大力弘扬教育家精神，推动开放大学高质量发展，意义重大。她表示，开放大学体系教师要践行教育家精神，争做“经师”和“人师”相统一的“大先生”；要培育教育家精神，营造教师干事创业、成长发展的良好氛围。

国家开放大学党委书记、校长王启明指出，开放大学的教师要自觉以教育家精神为引领，一要心有大我、至诚报国，做理想信念的守护者；二要严为士则、行为世范，做道德情操的示范者；三要启智润心、因材施教，做育人智慧的先行者；四要勤学笃行、求是创新，做躬耕态度的践行者；五要乐教爱生、甘于奉献，做仁爱之心的传承者；六要胸怀天下、以文化人，做弘道追求的传播者。他要求，学校要把教师队伍建设作为最重要的基础工作来抓，要将教育家精神融入教师培养培训全过程，要深化职称制度改革，完善科研管理改革，要加大优秀教师的表彰和宣传力度，营造教育家成长良好环境。

宣讲团成员、郑州大学马克思主义学院教授周荣方表示，学习要“知行合一”，教师的“笃行”绝不是“独行”，而是与学生“同行”。“躬耕”对思政课而言特别重要，教师也需要懂得“播种”与“收获”不在同一个季节。

宣讲团成员、贵州省黔西南州望谟县实验高中副校长刘秀祥认为，只有让更多人愿意当教师、把每个孩子教好，让教师群体帮助更多学生，才能改变山区教育的面貌。“每个孩子都应该有更好的未来，越是偏远的地区越需要优质的教育，更需要优秀的教师。我们怎样，未来的中国就怎样。我会与广大山区教师一起奋斗，做大山深处孩子的守梦人。”刘秀祥说。

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