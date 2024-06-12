人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育家精神宣讲活动在国家开放大学举办

2024年06月12日10:20 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月12日电 （记者郝孟佳）11日，以“弘扬教育家精神 建设高素质教师队伍”为主题的教育家精神宣讲活动在国家开放大学举办。“教育家精神”2024年巡回宣讲团的6位成员，结合工作实际，分享了扎根讲台、潜心育人的感人故事。

活动现场。国家开放大学供图

活动现场。国家开放大学供图

教育部教师工作司师德建设处负责人邓杭指出，本次活动，对于大力弘扬教育家精神，推动开放大学高质量发展，意义重大。她表示，开放大学体系教师要践行教育家精神，争做“经师”和“人师”相统一的“大先生”；要培育教育家精神，营造教师干事创业、成长发展的良好氛围。

国家开放大学党委书记、校长王启明指出，开放大学的教师要自觉以教育家精神为引领，一要心有大我、至诚报国，做理想信念的守护者；二要严为士则、行为世范，做道德情操的示范者；三要启智润心、因材施教，做育人智慧的先行者；四要勤学笃行、求是创新，做躬耕态度的践行者；五要乐教爱生、甘于奉献，做仁爱之心的传承者；六要胸怀天下、以文化人，做弘道追求的传播者。他要求，学校要把教师队伍建设作为最重要的基础工作来抓，要将教育家精神融入教师培养培训全过程，要深化职称制度改革，完善科研管理改革，要加大优秀教师的表彰和宣传力度，营造教育家成长良好环境。

宣讲团成员、郑州大学马克思主义学院教授周荣方表示，学习要“知行合一”，教师的“笃行”绝不是“独行”，而是与学生“同行”。“躬耕”对思政课而言特别重要，教师也需要懂得“播种”与“收获”不在同一个季节。

宣讲团成员、贵州省黔西南州望谟县实验高中副校长刘秀祥认为，只有让更多人愿意当教师、把每个孩子教好，让教师群体帮助更多学生，才能改变山区教育的面貌。“每个孩子都应该有更好的未来，越是偏远的地区越需要优质的教育，更需要优秀的教师。我们怎样，未来的中国就怎样。我会与广大山区教师一起奋斗，做大山深处孩子的守梦人。”刘秀祥说。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部