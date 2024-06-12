2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都，是国家民委直属综合性普通高校。学校占地面积近3000亩，有“三校区一基地”（成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区，在阿坝藏族羌族自治州红原县建有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”），校舍建筑面积117.1万平方米。

学校有56个民族的全日制博士、硕士、本科、预科等各类学生3万余人，教职员工近3000人，其中博、硕士生导师842人。学校有26个学院，有4个一级学科博士学位授权点、2个博士后流动站、1个博士后创新实践基地、25个一级学科硕士学位授权点、24个硕士专业学位授权点，有涵盖12个学科门类的本科招生专业72个。

人民网：学校的优势学科及特色专业情况是怎样的？今年是否有新增专业？

西南民族大学：学校有省（部）级重点（建设）学科9个，四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划建设（培育）学科10个，工程学、化学学科进入ESI学科排名全球前1%，13个专业获批省级及以上“卓越人才教育培养计划”（含4个国家级“卓越人才教育培养计划”），国家级一流本科专业建设点20个、四川省一流本科专业建设点11个，国家级本科特色专业6个、省级本科特色专业10个等。

为更好地服务国家战略和区域经济社会发展，依托学校办学优势和特色，2024年学校新增了网络与新媒体、草业科学2个本科专业。

人民网：学校在人才培养方面有哪些优化举措以及拔尖创新人才培养项目？

西南民族大学：为全面提升本科人才培养质量，积极探索人才培养模式改革，着力提升办学水平和社会声誉，推进学校转型升级高质量发展，建设高水平现代化综合大学，学校采取了一系列人才培养改革举措，主要包括：

一是按照教育部“卓越人才教育培养计划”培养要求和标准，综合国内外名校的成功办学经验，开办“卓越人才教育培养计划班”，包括卓越法律人才培养、卓越工程师培养等，建立和国内著名企业的合作培养模式，着力提高学生的综合素质和实践能力。

二是开办维舟班进行优秀人才培养。如，英语维舟班旨在培养能胜任中华优秀文化国际传播和地区经济社会发展语言服务的拔尖人才，培养了一大批优秀学生，就职于外事外宣部门，或升入国内外知名学府继续深造。

三是开办了金融科技、跨境电商等一系列微专业。金融科技微专业将金融学和金融工程学的核心课程与数字经济深度融合，开发金融科技微专业系列课程。

四是为铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，学校开办了中国少数民族语言文学零起点班（藏语/彝语），招收填报该专业志愿且用国家通用语言文字答卷的非民语类考生。

五是开办法学辅修学士学位。法学专业之外的学生，在修读本专业的同时，参加法学相关课程学习，两年时间完成40个左右学分并通过毕业论文答辩，可取得教育部认可的法学辅修学士学位，从事法律专业相关工作。

人民网：学校今年在招生政策以及录取规则上是什么样的情况和变化？认可哪些加分政策？

西南民族大学：学校普通本科专业招收各民族考生。预科班只招收少数民族考生。

录取政策方面，变化最大的是艺术类专业录取所依据的成绩。2024年，学校艺术类专业录取过程中，如果生源省份有规定的投档综合成绩计算办法，进档考生按其生源省份投档综合成绩排序录取及确定专业；否则，进档考生按照学校规定的综合成绩录取及确定专业（计算公式可查阅学校官网发布的招生章程）。

学校在提档及专业录取（分配）时均认可教育部和各省（区、市）招生主管部门规定的政策性加分。加分政策不适用于不做分省计划的招生类型。同一考生如符合多项增加分数投档条件的，只能取其中幅度最大的一项分值。

此外，学校2024年招生章程中明确了相关招生专业的体检要求，提醒各位考生及家长，一定要在填报志愿前，详细查看学校招生章程。

人民网：学校在学生转专业方面有哪些政策和要求？是否具备硕士研究生推免资格？

西南民族大学：学校实行学分制，新生进校取得学籍后，符合条件的学生，可在一、二年级春季学期按学校规定申请转专业。

西南民族大学是教育部批准的全国具备硕士研究生推免资格的高校之一。

人民网：学校毕业生就业形势如何？

西南民族大学：学校始终高度重视毕业生就业工作，2013年成功入选“全国毕业生就业典型经验50强高校”，多次荣获“四川省毕业生就业工作先进集体”荣誉称号。学校毕业生就业去向涵盖全国各省区市，行业分布广泛，也有不少毕业生选择自主创业或出国留学。学校培养的毕业生综合素质高、动手能力强、甘于奉献、能吃苦、受得累、舍得干，不少毕业生表现优秀，逐渐成为各行各业的骨干力量。

金秋九月，我们在雪山下的公园城市、烟火里的幸福成都，在美丽的西南民族大学等你。

(责编：郝孟佳、熊旭)