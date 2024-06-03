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覆盖31个省区市的调查显示

我国青少年网络素养稳步提升

2024年06月03日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：我国青少年网络素养稳步提升

记者了解到，北京师范大学未成年人网络素养研究中心近日发布了《中国青少年网络素养调查报告（2024）》。报告显示，我国青少年网络素养稳步提升，但信息辨析和批判能力、网络规范认知能力等仍有待提高。

自2017年起，北京师范大学未成年人网络素养研究中心已进行4次青少年网络素养调查。此次调查覆盖了31个省区市，是我国第一次大规模青少年网络素养调查。

“对比最近3次调查数据可以发现，我国青少年网络素养正稳步提升，但东中西部青少年、城乡青少年的网络素养存在一定差距。”北京师范大学新闻传播学院党委书记、未成年人网络素养研究中心主任方增泉表示，从整体上看，我国青少年网络素养平均得分略高于及格线，依然有较大提升空间。

调查从上网注意力管理、网络信息分析与评价、网络印象管理、网络道德认知和行为等6个维度评价青少年网络素养。

调查结果显示，我国青少年的上网注意力、网络印象管理能力、安全行为与隐私保护意识有所提升；网络信息分析与评价能力总体有所提升，但对信息的辨析和批判能力较差。在网络道德认知和行为维度的不同方面，我国青少年表现出较大差异。其中，网络暴力认知能力得分最高，网络规范认知能力得分较低。“这说明青少年在使用网络的过程中，展现出较强的社交责任感和判断力，但仍需加强对网络规范的认知。”方增泉说。

今年1月1日开始实施的《未成年人网络保护条例》明确，教育行政部门、学校、企业、社区等各类主体在未成年人网络素养培养中负有重要责任。此次调查发现，学校开设的相关课程对于提升青少年网络素养有积极效果，而青少年与父母关系越亲密，其网络素养一般来说越高。“因此，我们建议要特别重视家庭、学校和社会共同育人合作机制的建立。”方增泉说。

（记者徐玢）

(责编：郝孟佳、李昉)

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