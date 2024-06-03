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我国儿童健康水平持续提升

全国共有儿童医院一百五十八所，妇幼保健机构三千多家

2024年06月03日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月2日电  （记者白剑峰）记者日前从国家卫生健康委新闻发布会上获悉：我国儿童健康水平持续提升。目前，全国共有儿童医院158所，妇幼保健机构3082家。全国每千名儿童床位数达到了2.7张，和2015年相比增加了0.27张。全国儿科医师数量增加到20.58万人，和2015年相比，增长了74.4%。

“我国儿童健康核心指标持续向好，优于全球中高收入国家的平均水平。”国家卫生健康委妇幼健康司副司长沈海屏说。

强化政策协同。坚持儿童优先的理念，推动建立党委领导、政府主导、多部门分工合作、全社会共同参与的工作机制。将儿童健康的目标任务纳入健康中国战略，纳入中国儿童发展纲要的优先发展领域。开展母婴安全、健康儿童、出生缺陷防治能力提升等系列行动计划，推动儿童医疗保健服务从“有没有”向“好不好”迈进。

健全服务体系。完善以区县妇幼保健机构为龙头，乡镇卫生院、社区卫生服务中心为枢纽，村卫生室为基础的基层儿童保健服务网络，提高保健服务的可及性。在全国设置了2个国家儿童医学中心和5个国家儿童区域医疗中心，布局14个儿童类别的国家区域医疗中心建设项目，推进儿科专科联盟建设，带动提升儿童重大疾病、疑难复杂疾病的诊疗水平，减少患者跨省份流动。强化县级医院儿科能力提升，推动基层医疗卫生机构、妇幼保健机构与儿童医院、综合医院儿科加强联动，推动儿科的分级诊疗体系建设，促进优质的儿童医疗资源上下贯通。

优化全程服务。开展孕产期妊娠风险筛查评估，强化危重新生儿转诊救治，落实出生缺陷三级防控措施，开展0—6岁儿童健康管理服务。聚焦“小眼镜”、“小胖墩”、孤独症等儿童健康问题集中发力，推进防、筛、诊、治一条龙服务。

国家儿童医学中心主任、北京儿童医院院长倪鑫介绍，北京儿童医院加快推进优质资源下沉和均衡布局，对新疆、黑龙江、河南、河北等地的4家医院给予支持。例如，通过3年的帮扶，新疆儿童医院在疑难重症救治方面有了较大提升，三四级手术占比达到了65%，整体医疗水平明显提升。

本版制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 13 版）

(责编：李依环、李昉)

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