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《中华优秀传统文化少儿绘本大系》发布

2024年06月03日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报济南6月2日电  （记者侯琳良）近日，中华优秀传统文化少儿绘本创作座谈会在北京举行，会上正式发布《中华优秀传统文化少儿绘本大系》首批100册。

《中华优秀传统文化少儿绘本大系》由山东省委宣传部策划、青岛市委宣传部组织青岛出版集团编纂出版，入选2024年度国家出版基金资助项目。该套丛书面向5—8岁儿童，包括中华传统美德、中华经典故事、中华文化名人等六大板块共100册，将带着小读者从传统美德、文化名人、山川地理等多方面，领略中华优秀传统文化的厚重。

座谈会上，绘本创作、绘画、儿童文学评论等领域的专家表示，该丛书面向中国孩子讲述中国故事，将儿童本位、艺术品位和审美趣味融合，是中国原创少儿绘本创新发展的有益探索。

据介绍，出版方汇集国内少儿教育心理专家、儿童文学作家、图画书专业作者、文化学者、少儿图书资深编辑等，确保绘本内容的专业性、形式上的艺术性。目前，版权已输出到马来西亚、西班牙等国家和地区，并在西班牙国际图书博览会、塞浦路斯尼科西亚图书节等进行展示。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 11 版）

(责编：李依环、李昉)

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