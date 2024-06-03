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树立远大志向 争做时代新人

——“我和祖国一起成长”主题演出活动侧记

本报记者 杨 昊
2024年06月03日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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“这就是我们伟大的祖国，引领我们人生的方向……”6月1日晚，由中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院共同主办的2024年“我和祖国一起成长”“六一”国际儿童节主题演出活动在国家大剧院举行。来自北京、上海、新疆、广东、四川、海南、内蒙古和港澳台等地的千余名青少年儿童欢聚一堂，以昂扬奋进的精神风貌向新中国成立75周年献礼。

主题演出以“我和祖国一起成长”为主题主线，“生而向阳”“灿烂时光”“一路绽放”“春风雨露”“同心圆梦”5个篇章环环相扣，通过音乐情景剧、少儿民族歌舞、多媒体戏剧表演、国风时装秀、京剧新编、武术表演、合唱合奏等丰富的艺术展现形式，讲述新时代少年儿童与祖国一起成长的故事。

舞台上，孩子们身着民族服饰，手牵手快乐地起舞，宛如一颗颗紧密相依的石榴籽，共同编织出一幅绚丽多彩的民族团结画卷。音乐舞蹈剧《追梦·传承》，讲述了过去与现在的少年儿童“穿越时空”相遇的故事，时代的变迁记录了少年儿童成长和祖国命运息息相关的点点滴滴，激励广大青少年铭记历史、奋发图强、建设祖国。歌舞叙事《幸福时刻》、音乐戏剧《我的家乡最美丽》里，孩子们载歌载舞，深情表达对家乡的赞美、对祖国的热爱。

情景节目《融画小精灵》将华阴老腔、皮影戏、西部民歌和儿童舞蹈等艺术元素进行创新结合，传承非遗文化。民乐民谣《你听你唱》，将器乐演奏《刮大风》和彝族民谣《阿杰鲁》《阿依的翅膀》融合表现，传递了孩子们对音乐的热爱和对未来的憧憬。

在情景秀《目望苍穹》中，来自香港的青少年带来的武术表演与内地青少年的流行舞蹈相融合，展现出独特魅力。“在练习中我们团队的动作质量、协调度、配合度都得到了很大提升，来到北京演出我感到非常激动和自豪。”香港14岁的学生邓以正说。

来自香港、澳门的青少年参与表演了音舞合唱《一切美好如期而至》《东方之珠》《七子之歌》，表达中华儿女团结一心、携手共进的美好心愿。

（喻锦妍参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 04 版）

(责编：李依环、李昉)

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