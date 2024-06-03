原标题：高考临近，这些行为要注意

2024年高考临近，广大考生正在有序备考，而一些不法分子却受经济利益驱使散布涉考虚假信息，贩卖、制造焦虑，甚至以诈骗等手段诱导考生考试作弊，严重扰乱考试招生秩序。为此，教育部联合有关部门，整理了近年来出现的一些典型案例，并提醒广大考生和家长，务必提高警惕，谨防上当受骗，做到诚信考试。

严防手机作弊

【案例】2022年高考期间，某考生避开入场安检，违规携带手机进入考场，开考后拍摄试卷发至QQ群寻求解答未果，并被公安机关第一时间依法查获。依据相关规定，违规考生被严肃处理。

【法规】高考是法律规定的国家教育考试。《国家教育考试违规处理办法》明确规定，携带具有发送或者接收信息功能的设备的，应当认定为考试作弊，其所报名参加考试的各阶段、各科成绩无效。《中华人民共和国教育法》明确规定，考生在国家教育考试中携带或者使用考试作弊器材、资料，情节严重的，由教育行政部门责令停止参加相关国家教育考试一年以上三年以下；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

【提醒】近年来，教育部会同有关部门部署开展高考手机作弊专项治理，通过加强入场关、监考关等方式，坚决防范利用手机等高科技器材作弊。考试期间，所有考生均在标准化考场、全程视频监控下参加考试；考试结束后，考场视频录像也会进行集中回放审看。考生应自觉遵守考场规则各项要求，服从考务人员管理，杜绝携带手机等违规违禁物品，遵守考试纪律。

莫信“内部招生”

【案例】某省家长收到一串不知名号码发来的短信，随即又收到住校“女儿”的信息，称想报名参加某知名大学开设的培训班。家长爱女心切，与一位自称负责培训事宜的“张老师”建立了联系，“张老师”称交足30万元能“保送”至该名校。之后“女儿”和“张老师”两面夹击，以各种理由催促交钱，共骗取18万元。

【提醒】高校招生录取有严格的工作流程。高考录取过程中不存在所谓的“内部招生”“花钱保送”。考生及家长应高度警惕此类以“花钱能买大学名额”“特殊渠道录取”等为幌子行骗的行径。要从正规渠道了解、确认考试招生政策和信息。对于某些不良培训机构与不法分子的虚假宣传，考生与家长切勿轻信，以免上当受骗，造成财产损失，贻误宝贵的复习时间。

警惕信息泄露

【案例】某省一考生因与同学关系不好，利用同学的准考证号非法篡改高考志愿，导致同学受到影响。公安机关对该考生做出行政拘留五日的处罚，省招办决定让受害人重新填报志愿，以维护高考的公平公正。

【提醒】高考是考生人生中一次重要考试，保护个人信息安全至关重要。考生们应谨慎保管个人准考证号、登录密码等重要信息，时刻保持警惕，避免个人信息泄露给他人，防范不法分子违法利用信息，侵犯个人权益。

不碰涉考“恶作剧”

【案例】2023年高考数学科目考试结束后，有辅导机构及部分网民发布部分试卷图片，自称“考前押中试题”，被疑泄露试题。经公安机关侦查，查明系恶意编辑“占坑帖”。其考前在有关平台发布无关帖子占位，考后再用试卷内容替换原有内容，帖子时间仍显示为开考前，造成疑似考前泄题的假象。

【提醒】律师和专家提醒，如果考生恶意发布此类信息，除违反了考试纪律之外，还涉嫌违法，情节严重的还会构成犯罪。如果培训机构或其他人员以非法占有为目的，通过发布“占坑帖”的方式，虚构考前能获得试题或“押中真题”的信息，骗取数额较大的公私财物，则涉嫌构成诈骗罪。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、李依环)