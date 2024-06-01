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北京交通大学加快形成高水平人才培养体系

在服务重大工程中锤炼一流才干（在一线）

本报记者 丁雅诵
2024年06月01日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　“在中国轨道交通发展历程中，北京交通大学师生怎样逢山开道、遇水架桥？面对行业关键领域技术难题，青年一代该如何挺膺担当？”入学时，北京交通大学党委书记王稼琼讲授的“开学第一课”，让詹天佑学院学生宫子平印象深刻，也激励着他不断奋进。

　　投身智慧交通领域，攻读博士学位；参与社会实践，实地探访高铁运输组织形态；担任学校交通运输文化协会会长，组织形式多样的体验活动……宫子平用行动传承着北京交通大学“爱路报国”的红色基因。

　　国之所需，心之所向，宫子平的经历是北京交通大学一流人才培养的缩影。近年来，学校牢记为党育人、为国育才的初心使命，加快形成高水平人才培养体系，引导青年学子把论文写在祖国大地上，把爱国情、强国志、报国行融入交通强国建设的新征程。

　　在冰雪皑皑的高寒地带，怎样保证高铁全速前行？带着问题，土木建筑工程学院博士研究生迟义浩进入铁路项目建设与运维一线。在导师的指导下，他和团队多次在低温寒冷环境中进行试验分析，创新性实现了冰雪飞溅全过程的精细化模拟，为提出适用于我国线路条件的冰雪飞溅防治措施、有效保障高速有砟铁路安全运营提供了技术支撑。

　　“聚焦国家重大战略需求，支持学生走出校园、走进现场，参与关键技术攻关，是工科人才培养的重要方式。”北京交通大学副校长荆涛介绍，学校持续推动产学联合人才培养，通过建立协同育人基地，聘请行业企业专家参与课堂教学、项目指导、毕业设计，组建校企联合导师团等方式，引导学生在服务重大工程中锤炼一流才干。

　　近年来，一项项高水平人才培养改革举措落地见效：成立詹天佑学院，实施本硕博一贯制培养，开辟研究型人才培养“试验特区”；促进学科交叉融合，组建跨学科、跨学院教学团队，推出“交通+”“管理+”融合课程……如今，一大批科研团队师生深入一线、攻坚克难，为我国交通事业发展注入源源不断的力量。

　　复杂环境条件下，怎样保证高速铁路无缝线路的强度、稳定性和平顺性？面对挑战，北京交通大学副校长、黄大年式教师团队带头人高亮带领团队走上攻坚路。炎炎夏日，团队成员顶着高温做加压测试；日复一日，师生们背着沉重的装备在地铁上进行动静态试验……一项项监测、一个个数据，最终成就了“让无缝铁路想铺多长就铺多长”的底气。

　　“带着责任感和爱国心去做事，这是一个科研工作者应有的态度。”高亮常常这样对学生说。在这种态度的指引下，团队师生扎根京沪高铁、哈大高铁等多条线路，年均一线科研实践200余天，解决了多项铁路关键技术难题。

　　“建立国内首个基于无线通信的列车运行控制系统，打造全球最快的城市轨道交通全自动运行线路，形成世界领先的海底隧道暗挖法建造技术体系……关键技术的背后，是学校与国家同呼吸共命运的执着和追求。”王稼琼表示，学校将始终围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，以“爱路报国”红色基因铸就一流人才培养底色，为服务交通强国、实现中华民族伟大复兴贡献更大力量。

　　（王瑞霞参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月01日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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