黄 超

走进山东五莲县一家农机企业的总装车间，几名职校学生正在学习安装线路。怎样减少磨损，如何经得起行驶颠簸？通过实践教学，学生将理论知识转化为实际操作能力。近日，2024年职业教育活动周在山东等地举办，深化校企合作，成为职业教育为经济社会发展源源不断输送能工巧匠的生动缩影。

作为国民教育体系和人力资源开发的重要组成，职业教育对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。我国高度重视职业教育，畅通学生技能成长成才渠道，服务经济社会高质量发展。当前，从传统产业到新兴产业、未来产业，从科技创新到工程建设，都离不开大国工匠，职业教育作为高技能人才培养的重要力量，承载了更加重要的使命。

为此，要深化现代职业教育体系建设改革，围绕企业各生产环节进行成规模、成建制、成体系的资源匹配，让企业成为办学育人的重要主体之一，加快培育建设产教融合型企业，降低人才培养的时间成本和经济成本，为中国式现代化建设提供技能人才支撑。

职业教育要结合经济社会高质量发展需求，以产引教、以产定教、以产改教、以产促教，不断增强职业教育适应性。职业院校人才培养要以产业需求为导向。以五莲县为例，当地立足整车与零部件制造、机械加工等支柱产业，开设汽车制造与检修、数控技术应用等专业，建设农业装备等校内产教融合基地，推动专业建设全方位对接区域产业布局。对地方来说，经济社会发展要转到依靠科技进步和劳动者素质提高的轨道上来，凝聚职业教育发展共识，把准产业与教育的发展规律，让校企合作实现精准供给。

为加快培养新质生产力、建设现代化产业体系夯实人才支撑，是职业教育面临的重要使命。从国际产业竞逐的视角看，职业教育的战略价值更加凸显。在此背景下，迫切需要增强职业教育服务能力、优化办学模式。高技能人才在新质生产力形成中占有重要位置，培养目标须转向复合型人才，要具有创新意识、可持续发展能力，能胜任复杂操作、解决复杂问题。与此同时，学校要在产业链上主动寻找位置，精准服务企业生产、服务“端到端”智能化升级。

发展职业教育，既是回应广大人民群众对高质量教育的需求，又旨在满足经济社会高质量发展对高技能人才的需要。新征程上，要在中国式现代化建设中认识和把握职业教育的新使命，在培育新质生产力、建设现代化产业体系中彰显职业教育的新担当。

《 人民日报 》（ 2024年06月01日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)