本报记者 吴 丹 闫伊乔

图①：张龙和学生们在一起。

图②：武汉市盲童学校校园。

以上图片均为武汉市盲童学校提供

数据来源：教育部

版式设计：张芳曼

音乐流淌在校园的每个角落。清晨出操，无需口号，眼睛看不见，孩子们却能循着旋律做出整齐的动作。下课音乐声响，无需指引，全盲的孩子与有光感的孩子结成对，手牵手，自如地到达校园每一个场所。

对于湖北武汉市盲童学校的学生而言，享受音乐和触摸世界一样日常。

午后，一支小队行至音乐教室。孩子们人手一只陶笛，空气中弥漫着陶土的气息和淡淡的乐音。讲台前的“老师”叫金海心，作为武汉盲校的毕业生，每周定期回校指导陶笛社团练习。孩子们的手指在笛孔上轻盈跳跃，悠扬笛声中，有蓝天湖水，有小鸟小鱼，有所有不需要用眼睛就能感知到的缤纷世界。

作为湖北省唯一一所涵盖小学、初中、高中、职业中专的公办专业盲校，武汉市盲童学校在完成国家规定课程之余，开设体艺社团18个，为盲童人生打开更多可能。

触摸音乐

“我的反射弧比较长，直到7岁才得知自己和别人不一样。”出生不久，金海心便毫无光感，眼前漆黑一片。母亲带她去超市，用手触摸各类商品。金海心既尴尬又疑惑，“难道全世界的人都这样做？”

2009年，来到武汉盲校后，金海心认识了其他低视力的同学，第一次知道了颜色的概念，她才明白，“原来只是我看不见”。

小学三年级时，学校来了一位新老师。一次偶然的机会，音乐教师张龙接触到盲童这个群体，她坚信音乐可以疗愈心灵，主动申请到武汉盲校任教。

张龙创建了“六点天使”艺术团，灵感来自盲文的6个凸点，也寓意着孩子们像早上6点的太阳一样朝气蓬勃。从此，盲校的孩子有了学习乐器、登台表演的机会。

“拿起话筒的那一刻，我无限接近普通人。”刘雅倩相对“幸运”，能看见一丝光亮。需要看清东西时，她就用手机拍照，然后把图片放大数倍贴近眼睛。

“音乐让我不再自卑。”4岁时因病失明的万语谦言，有一双接近于绝对音感的耳朵，梦想成为职业音乐人。

主唱刘雅倩，吉他手金海心，鼓手万语谦言，键盘手张嘉俊，贝斯手郭斌……缘分在音符的交织中绽放，几个孩子成立了VMV乐队——大家觉得这个名字“写起来方便”。

在盲校，语言很丰富，却也很苍白。有时穷尽所有词汇去描述一个事物，孩子们也难以准确理解。一切从触摸开始——

第一次抱起吉他，金海心就被这件乐器流线造型的琴身，紧绷有序的琴弦，悠扬舒缓的旋律所吸引。

然而，学好却很难。缺少盲文乐谱，就只能反复听辨老师录制的音频练习，常人一眼就能找到的品位，金海心却要用成千上万次练习去产生肌肉记忆。

在一次次登台表演中，在一次次走出武汉“看”世界中，金海心更加自信，也找到人生的方向。她写下一首歌：

“世界是能触摸到的颜色，双手在诉说快乐不快乐……你带我感受璀璨银河焰火的炽热，世界温暖太多美好太多梦想要试着做……”

今年，金海心成功签约企业，成为一名艺术老师。

这是梦想的实现，也是梦想的新起点。

跳向世界

下午5点半，阳光微曛，透过树叶和楼宇的缝隙，在操场上画出斑驳光影。武汉盲校“六点天使”跳绳队开始集训，在有节奏的“嗖嗖”声中，孩子们轻盈地跳动着，与微风共舞，与阳光嬉戏。

30秒，157个跳绳！

这是盲童胡钦洲在全国第十一届残运会单人速度赛中的成绩。2021年，年仅9岁的胡钦洲，创造了个人历史最好成绩，他自信满满，“再训练几年，我的成绩会更棒。”

2023年9月，“六点天使”跳绳队9名同学代表湖北省去北京参加全国残疾人跳绳比赛，胡钦洲、刘宇翔夺得男子一带一30秒计数赛铜牌。

“如何能跳出这么好的成绩？”

“努力练呗。”刘宇翔爽朗一笑，眼睛弯得像月牙，“我俩身高差不多，搭档好几年了，早就有了默契。”

在黑暗中学习跳绳，需要常人难以想象的毅力。

“起初训练时他们很容易被绳子抽到甚至绊倒，内心会更加不安。”跳绳队教练易文清说，盲校孩子对新动作、新技术的理解十分困难，需要手把手教过很多遍后，才能领悟大致动作。

胡佳杰一度想要放弃。喜欢体育的他，主动报名加入跳绳队，但高强度的集训让他精疲力尽。得知跳绳队有机会去北京参赛后，他决定坚持下来，“我要去见识更广阔的世界。虽然我的眼睛看不见，但绝不能封闭自我。”

跳绳，成为盲童与世界相连的一座桥。

“京酱肉丝老好吃了。”刘宇翔舔了舔嘴唇，仿佛参加的不是跳绳比赛，而是美食比赛。

第一次去首都，第一次参加全国大赛，第一次离开父母远行……在越来越多的“第一次”中，盲校孩子们接触到更广阔地域的人，感知到世界的宏大与奇妙。

运动，于这群特殊的孩子而言，是超越视觉的体验，是向上生长的力量。

星火不熄

提起开学第一天的情景，魏赟琛的妈妈朱红敏清晰记得，班主任张龙老师没有长篇大论，而是邀请高年级学生作了一场才艺展演。

从陶笛到葫芦丝再到朗诵，学生的出色表现，让家长深感惊喜。“我一直觉得，这里的孩子能顺利完成九年义务教育就足够了，从没想过他们还能如此多才多艺。”朱红敏说。

魏赟琛患有脑瘤，影响了视力。

入校不到两个月，魏赟琛便开始喊张龙“妈妈”。在“张妈妈”的陪伴下，他不断创造着生命的奇迹。如今，魏赟琛是合唱团的主力队员，能用中文、英文、意大利语、德语演唱，还会演奏多种乐器。

2023年5月31日晚，武汉琴台音乐厅，巨大的金色穹顶之下，魏赟琛的歌声如天籁般响起。“听，心灵在歌唱”武汉盲校“六点天使”艺术团合唱音乐会上，孩子们放声歌唱，唱出心底的梦想，唱出内心的渴望。

“我想要打破社会对视障孩子的刻板印象，希望艺术能给他们带去更多可能，希望体育能让他们强健体魄。”张龙说。

“在我们眼中，只有孩童，没有盲童。学校努力为学生平等参与社会生活做了各种奠基。”武汉盲校校长郑锋介绍，近年来的毕业生中，陆续有人成为音乐人、器乐老师、鸿蒙系统视障工程师等。自2009年开办高考班以来，120余名学生先后考入长春大学、北京联合大学、河南推拿职业学院等学校。

对于视障孩子而言，唯有盲校这一道光还远远不够，等待被照亮的地方还有很多。

胡佳杰曾有过在普通学校上学的经历，最终还是选择回到盲校。因为在这里，他拥有充实规律的生活，因材施教的学习，以及丰富多彩的活动。

继续升学，还是准备就业？正在读高一的万语谦言，毫不犹豫地选择了前者。他希望能有更多盲文书籍出版，有更多学校、专业愿意招收视障学生。

七年级的鄢雨涵写下诗歌《我在黑暗中追寻春天》：我在无边的黑暗中追寻春天的足迹。我听到了小鸟叽叽喳喳地欢唱，熬过了一个寒冷的严冬，它们快乐得不能自已。我听到了小河哗哗啦啦地奔跑，刚被解冻的它们，那么自由和欢喜……

关于世界的样貌，盲校孩子有着不同寻常的答案——

用耳朵去“看”，用手去“看”，用心去“看”，世界的色彩如此斑斓。

■记者手记

用心做教育

用爱暖学生

特殊教育是建设高质量教育体系的重要一环，也是衡量社会文明进步的重要标志，需要格外关心、格外关注。

党的十八大以来，从支持特殊教育，到办好特殊教育，再到强化特殊教育普惠发展，我国特殊教育发展内涵逐步深化，特殊教育普及水平和保障条件得到提升。2023年，全国共有特殊教育学校2345所，特殊教育在校生91.2万人，其中，在特殊教育学校就读在校生34.12万人，占比37.42%；在其他学校就读在校生57.08万人，占比62.58%。

当前特殊教育已进入提质增速的发展阶段，更加迫切地需要落实立德树人根本任务，促进育人方式改革。武汉盲校的育人实践，提供了有益探索。学校结合残疾学生身心特点和认知规律，着力发展素质教育，用艺术充实盲童心灵，用体育强健学生体魄，点亮每个孩子的独特光芒。这背后，是以全国最美教师张龙为代表的教师团队，用心做教育，用爱暖学生，努力为孩子插上梦想腾飞的翅膀。

《 人民日报 》（ 2024年06月01日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)