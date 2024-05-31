人民网北京5月31日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，2024年全国高考报名人数1342万人，比去年增加51万人。近日，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位多措并举，积极推动各地精心做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。

严格规范考试管理，全力确保安全平稳

——切实落实安全责任。要求各地省级招委会切实压实主体责任，精心做好本行政区域内组织考试、治理考试环境、维护考试招生安全稳定、整肃考风考纪等工作。全面梳理存在的安全隐患，改进完善相关措施，牢牢守住考试安全底线。

——建立健全制度规范。修订完善《考务工作规定》，严格规范操作规程，加强对命题、试卷印刷、保管、运送、考试实施、评卷等各环节全流程监管。指导各地、各高校严格遵守招生“30个不得”“八项基本要求”等工作纪律，确保考试招生过程的公正性和透明度。

——提升应急响应能力。针对高考前后自然灾害高发等问题，积极会同气象、地震等有关部门，及时发布预警信息，指导各地完善工作预案，加强应急演练，提升涉考突发事件应急处置能力。

严厉打击考试舞弊，全力实现公平公正

——开展打击舞弊专项行动。会同公安部、工业和信息化部等部门联合开展净化涉考网络环境、净化考点周边环境、打击销售作弊器材、打击替考作弊等专项行动，持续推进考试环境综合治理，依法严厉打击各类涉考违法犯罪活动。

——提升人防技防能力。加大人员入场检测力度，严格执行考生进入考点（考场）安全检查工作规范。加强标准化考点建设，实现智能安检门全配备、考点考场无线电信号有效屏蔽。积极推进考场实时智能巡查和保密室实时智能巡检，进一步织细织密高科技作弊防护网。

——加强考试诚信教育。通过签订“诚信高考”承诺书、观看警示片等方式，加强对考生的诚信教育，引导考生树立正确的价值观和考试观，自觉抵制舞弊行为。加强对考试工作人员的培训和管理，提升职业素养和责任意识。

切实优化考生服务，全力打造温馨舒适考试环境

——提供人性化的考试服务。要求各地会同有关部门加大服务保障力度，为考生提供考试期间出行、食宿、医疗卫生、噪音治理等多方面服务保障。继续做好残疾人等特殊困难群体的考试服务，为11省（区）共15名盲人考生专门命制盲文试卷，为1.1万余名残障考生提供合理考试便利。依托各地中学和心理服务机构，有针对性地做好考生心理辅导工作，帮助调适考前状态，从容应考。

——开展“2024高考护航行动”。会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，继续开展“2024高考护航行动”，指导各地集中开展清理涉考虚假公众账号、点亮涉考官方机构网络标识等多个专项行动，积极营造良好涉考网络环境。

——加强志愿填报指导服务。积极开发完善志愿填报信息服务平台（APP），打破信息和数据壁垒。通过短视频、直播等贴近学生的方式，多渠道、多方式为考生和家长提供政策解读、信息参考和咨询服务。大力开展线上线下志愿填报咨询活动，不断强化服务覆盖面和吸引力。

高效强化宣传引导，全力营造健康良好社会氛围

——加强政策宣传解读。指导各地充分发挥高考“新闻发言人”制度，积极运用电视、官网、官微、直播、短视频等形式，及时主动、准确有序做好信息发布、政策解读和温馨提示等服务工作。

——规范涉考培训机构行为。指导各地制定专项治理工作方案，加大对各类培训机构的治理力度，严厉打击虚假宣传、收取高价咨询费用、违规开展培训服务、组织诈骗或作弊、扰乱考试招生秩序等违法违规行为，营造风清气正的考试环境。

(责编：郝孟佳、熊旭)