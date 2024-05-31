本报记者 苏 滨

塘房小学学生参加省级篮球赛事。

塘房小学学生和外校学生进行乒乓球友谊赛。

塘房小学早年的乒乓球赛。

以上图片均为兴仁市委宣传部提供

贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市，“黔龙学校杯”U序列篮球比赛，巴铃镇塘房小学斩获3项冠军1项亚军。看台上，这所山村小学的校长吴雄难掩激动，往事历历在目。

学生从最初的75人增加到509人，教师由3人扩充至39人，综合考核从倒数变为超过同类学校……20年间，塘房小学默默坚守，呵护一批又一批山里娃全面成长。

2004年3月，塘房小学迁入巴铃镇牛场坪村，校园条件差，甚至没块像样的操场。学生也普遍自由散漫，学习积极性不高。“不少学生上学走半道就跑到山上玩去了。”吴雄回忆。

如何让孩子们喜欢上学？老师们达成共识：要让大家感到上学“好玩”。思来想去，最终，老师们决定试试体育运动这个“法宝”。

用了两年时间，坑坑洼洼的操场被填平了，各种体育项目开展起来了。2006年，塘房小学举办了第一届运动会，设置了乒乓球、沙包等项目。第二年增设了羽毛球比赛，没有专业场地，大家就用石灰在地上画边线，中间插两根竹竿，拉起一根线作球网。

“比赛项目不是随意设立的。”吴雄介绍，每次举办运动会前，老师们都会一一征求学生的意见，确保人人都有参与的项目，“我们希望孩子们‘动’起来，通过体育运动健康成长、磨炼心性。”

如今，塘房小学已连续举办了18届运动会，比赛项目包括10多个大项、20多个小项。不少孩子在心里种下体育梦想，甚至由此走上更大的舞台。

“我们很早就组织校内篮球联赛，组建了不同年龄组的校队，最近两年开始在全市甚至全州的比赛中崭露头角。”吴雄介绍。令他欣慰的是，通过体育带动，孩子们的精气神明显改观，更自信、更团结了，学习成绩也有了提升。

学生吴顺旺带领校队在全州篮球比赛中荣获第五名。3年前，他转学来到这里。“我之前不太喜欢运动，性格也比较内向。现在不仅学会了跳绳、打篮球，还入选了篮球校队，交到了好朋友，每科都能考到90分以上。”吴顺旺的改变，老师和家长都看在眼里。

再过半个月，2024中国小篮球系列活动·贵州省小篮球联赛（黔西南赛区）预选比赛将拉开帷幕，兴仁市以塘房小学20余名学生为班底，组建起42人的参赛队伍，参加全部5个组别的比赛。“我们瞄准至少3项冠军，大家对这支队伍寄予厚望。”说起学生，吴雄不禁有些骄傲。

“现在，我们学生每天的运动时间至少有2.5小时，爱运动成为一种风气。”吴雄说。据不完全统计，塘房小学已有100余名学生作为体育特长生升入中学。随着学校办出名气，不少家长带孩子慕名而来。在各方帮助下，学校不断完善办学条件，先后扩建3次，山村教育欣欣向荣。

“通过运动收获健康、感受快乐，我们希望孩子们在人生的任何阶段都拥有这两样礼物。”吴雄深情地说。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)