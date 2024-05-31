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中国科学家博物馆正式向公众开放

2024年05月31日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月30日电  （记者喻思南）今年5月30日是第八个“全国科技工作者日”，在当日举办的“全国科技工作者日”主场活动上，中国科学家博物馆正式面向公众开放。

经国务院批准，2010年起中国科协联合11个部门共同组织实施“老科学家学术成长资料采集工程”。10余年来，该工程已先后进行674位科学家的学术成长资料采集工作，采集中国科学家在学术成长过程中的书信、手稿、科学仪器、著作、音视频和相关文物、文献等珍贵史料，已经成为目前国内规模最大、内容最丰富、类型最广泛的科学家珍贵历史资料收藏工程库。

中国科学家博物馆毗邻中国科学技术馆。该馆集“采集、馆藏、研究、展示、教育、宣传”功能为一体，30日起向社会公众开放并举办首展系列活动。首展包括1个主展和5个专题展，总展览面积为5000平方米。

其中，主展分为“共和国脊梁——中国科学家博物馆馆藏精品展”和“漫漫采集  岁物丰成——老科学家学术成长资料采集工程专题展”两大板块，以“老科学家学术成长资料采集工程”首批研究成果为基础，共展示190余位科学家的400余件（套）实物、400余张珍贵图片，以及有关科研单位提供的10余件大型展品。

“中国科学家博物馆致力于展示中国科学家形象、弘扬科学家精神，打造科技工作者精神殿堂。”中国科学家博物馆副馆长孟令耘表示，“未来，我们将依托馆藏资源，开展更多活动，凝练新时代科技界团结奋进的价值符号和精神标识，向世界讲好中国科技人物故事和科技发展故事。”

首展当天，中国科学家博物馆联合体正式宣布成立，中国国家博物馆、上海交大钱学森图书馆、科技日报等66家单位成为首批成员。孟令耘说，联合体旨在创建科技界博物馆资源共享平台，为各成员协同发展提供支撑与服务，未来将共同开展藏品征集、文物保护、展览策划、巡展宣传等活动。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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