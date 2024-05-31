张 舟

日本京都大学校园景色。

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“硕士时，我和家人确定了留学日本的读博计划。日本离中国近，在文化、生活习惯等方面有不少相似之处，而且我曾经辅修过日语，因此选择了来这里留学。”就读于东京大学的刘畅分享了自己的留学初衷。

根据日本学生支援机构JASSO数据显示，截至2022年在日本的中国留学生在数量上位居国际学生榜首，是日本最大的留学生群体。由数据可见，日本是中国留学生青睐的主要留学目的国之一。留学日本需要做哪些准备？

中国教育部涉外监管网信息显示，中国承认学历的日本大学超过700所，其中不乏世界名校，例如备受青睐的东京大学、京都大学、大阪大学等。此外，受追捧院校还有有着“最难关私立三校”称号的早稻田大学、庆应义塾大学与上智大学和专业强势的特色院校，如一桥大学和东京工业大学。

去日本留学，中国学生倾向选哪些专业？日前，启德教育发布《2024日本留学报告》。报告中数据显示，日本工科与人文社科专业备受青睐，名校招生更看重语言成绩。2023年工科与人文社科的申请量占比最多，其次是理科和商科。热门院校如“早庆上”（早稻田大学、庆应义塾大学与上智大学）这三所私立大学的英语授课硕士SGU项目申请学生中，大部分学生雅思成绩在7.0及以上或托福同等成绩。

谈到择校时的考虑，就读于京都大学的魏正说：“在环境工程专业方向，京都大学实力强劲，学校知名度高，且远离繁华的都市区，有助于我潜心做科研。”

启德教育相关负责人介绍，中国的高中生可以通过三种路径升读日本大学本科课程。高中（包含中专/职高/技校）毕业或预毕业，日语达到初级水平，可以入读日本的语言学校，通过语言学校及日本大学举办的考试升入日本的本科；高中毕业或预毕业，日语达到N2以上等级，通过日本大学举办的考试（大部分考试可以在国内参加），可以直接入读日本的本科；高中毕业或预毕业，英语达到托福80分或雅思6.0以上，拥有SAT、ACT、IB等国际标化成绩，可以直接申请日本的英文授课项目，审查成功后直接入读日本SGU本科全英文授课项目。

对于本科毕业生，主要通过四种路径升读日本大学硕士课程，如：本科毕业或预毕业，日语达到初级水平，可以入读日本的语言学校，通过语言学校并通过日本大学举办的考试升入日本的硕士。日语达到N2以上水平，可以申请日本的国公立“研究生”（预科生），或直接在国内申请少数私立大学院。英语达到托福80分以上或雅思6.0以上（部分院校和专业可能需要GRE或GMAT成绩），可以申请日本SGU硕士全英文授课项目。

“硕士毕业生主要通过三种路径升读日本大学博士课程。”刘畅分享了自己的经验，“如硕士毕业或预毕业，日语达到初级水平，可以入读日本的语言学校，通过语言学校升入日本的博士。日语达到N2以上水平，可以通过申请日本的国公立‘研究生’，进入博士阶段。英语达到托福80分以上或雅思6.0+，可以申请日本SGU博士全英文授课项目。”

(责编：李昉、郝孟佳)