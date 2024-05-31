孙 涛

南征宇在新西兰留学照片。

受访者供图

南征宇和牛奶的缘分要从他小时候说起。那时，南征宇的外婆每天清晨都会向当地的奶农购买一些新鲜牛奶，在家中用柴火支起一口大锅煮，冒着热气的牛奶香甜可口。时至今日，这个味道还萦绕在南征宇心头，令他回味。

高考时，南征宇选择了东北农业大学的乳品工程专业，并在结束学业后前往新西兰奥克兰大学深造。初到新西兰，南征宇对一切陌生，新西兰的学习方式与国内差别很大，除了期末考试，上课期间还有很多灵活测试，注重学生平时的日常学习和知识积累。南征宇回忆道：“课件内容庞大，但老师讲解的部分少，需要我们在课后花大量时间将课件吃透，还需要自己拓展学习。有一次老师一口气用全英文讲解了200多页的PPT，对于初来乍到的我压力不小。为了不掉队，我课后反复听课堂录音，把重要知识点标注出来，拆分掌握。”

奥克兰大学的食品硕士研究生学制为2年，第一年主要为授课型学习（结束后会拿到Postgraduate Diploma学位，简称PgD），除了常规的食品科学、食品安全课程内容，学校还会邀请工程院的老师开设一些与食品加工相关的工程类课程，开阔学生的视野。此外，学校也邀请新西兰当地一些企业的质检负责人来讲解食品安全方面的知识，分享实地生产过程中的经验。课程第二年是为期1年的课题研究和论文发表（结束后会拿到Master学位）。

新西兰被称为“绵羊之国”，直到真正踏足这片土地后，南征宇有了切身体验。“无论驱车在南岛还是北岛，随处可见成群的牛羊正在悠闲自得地吃草散步。”南征宇说。

两年的学习科研生活，不仅让南征宇开阔了眼界，也让他更加深入地了解了乳品工程相关知识。“新西兰的散养式畜牧与国内现代化和数字化的管理模式有所不同。”南征宇说，“这主要是由于国情不同，但是两者也有相同点，就是同样注重奶的品质，不仅要将奶牛管理、保养好，还要学习如何让奶牛生产更多、更好、更优质的奶。这正是我们食品人需要不断去学习和努力的方向。”

对于国际生而言，奥克兰大学的社交活动很丰富。每学期伊始，学校的图书馆或者学院门口都会有大大小小的社团在纳新。学校的中国学生会也定期组织中国留学生一起，或传授求职技巧、提供工作岗位等。南征宇在课余时间发展出了新的爱好——徒步。新西兰的自然风光优美，南征宇常一个人来到奥克兰附近的徒步景点，开启3—4小时的徒步运动，呼吸新鲜空气，放松身心。

为了积累更多实践经验，南征宇在当地找到了一份实习工作，在一家保健品加工生产企业里从事研发。在工作中，南征宇不仅可以和新西兰本地的知名乳企交流，了解行业最新的产品信息，还能学到不少关于食品安全和管理的知识。“未来我希望用自己在海外所学的知识，投身到乳制品的研发和创新工作中。”南征宇说。

(责编：李昉、郝孟佳)