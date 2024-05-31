周姝芸 甄 文

雒艺涵在学校校园内。

受访者供图

柯曼琪在爱尔兰留学时照片。

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“考虑就业前景，学什么专业比较好？”“如果选错专业，可以在就读院校转吗”……留学专业选择一直是中国学子关注的热门话题。

近期，《中国留学发展报告蓝皮书》发布。其中数据显示，近年来留学生的专业选择日趋多元化和个性化。越来越多的学生在选择专业时出于对个人兴趣、爱好和潜在职业需求的考虑深造。专业到底如何选，且听几名中国留学生、专家怎么说。

发现自己擅长点

在对外经济贸易大学完成口译学习后，柯曼琪做了一个大胆的决定——前往爱尔兰都柏林大学，跨专业学习数字营销。

“从大二开始，我朝着做职业翻译这个方向努力。”柯曼琪说，“不过，在实习中我发现翻译工作并不完全适合我。我喜欢站在人群前表达，享受与人交流的喜悦，而翻译工作则更多地需要待在幕后，这类职业与我的个性产生了冲突。我发现自己更擅长影响他人，且能帮助品牌成长，适合做营销类工作。”

柯曼琪认为，选择专业需要深入了解自己的优势。“思考自己真正喜欢和擅长的领域相当重要，在完成学业的同时，多参与社会实践，亲身体验不同职业领域，观察自己与这些职业的契合度。此外，可以借助一些性格测试、职业测试等工具，更全面地了解自己。”

“Z世代考生具有更高的自我意识。”ETS（美国教育服务中心）中国区总裁王梦妍在接受本报记者采访时介绍，“根据ETS最新发布的GRE考试年度报告数据显示，中国考生在出国留学选择专业时，以往集中选择STEM（科学、技术、工程和数学）相关专业的情况在弱化。随着自我认知的深入以及对更多专业的了解，考生倾向选择更契合自己的专业。例如物理学和工程学曾是最受中国GRE考生青睐的研究生专业，但在过去几年里，计划攻读这两个专业的学生占比均有下降，而社会与行为科学等其他专业则有所上升。”

“在留学申请时，需要提交一份‘个人陈述书’，介绍自己并阐述为什么选择这所学校和项目，我认为在这一步就要有独立思考。”留学美国的陈安分享了自己选择专业的经验，“‘个人陈述书’中会提及个人规划，虽然我知道创业不容易、有风险，但我的优势在于有较强的领导力和创新思维，大学时我选择了企业管理（创业方向）专业，希望在这条路持续探索下去。”

充分了解课程设置

本科时，雒艺涵在洛杉矶艺术中心设计学院学习交互设计。“在接触到AR、VR技术后，我发现在设计游戏时，我能结合交互设计的知识与技术，创造出具有吸引力的作品。了解到南加州大学的游戏设计项目时，我立刻被其独特的课程设置所吸引。这个项目不仅提供了多样的课程选择，让我能深入研究动画捕捉等前沿技术，还与多家知名游戏公司建立了紧密的合作关系。这些条件可以助力我在游戏设计领域进一步成长。”

“事实证明，我的选择没有错。”雒艺涵说，“入学以来，我在游戏设计专业的学习中收获了许多宝贵体验。例如其中一个AR项目让我深刻体会到了技术能产生社会影响力。在团队调研中，我们发现有众多人面临阅读障碍的困扰。于是，我们利用AR技术扫描童话书，使3D立体的童话人物从书中跃出，以有趣的方式讲解故事。此外，项目还创新地设置了拼写单词的娱乐阅读形式，极大地激发了孩子们对阅读的兴趣。这些宝贵的经验对我未来的职业生涯指明了方向，让我更加坚定地认为，选择学习游戏设计是正确决定。”

“选择专业是一个需要慎重考虑的过程。”雒艺涵说，“在做出决策前，我认为可以与就读的学长学姐交流，了解他们的学习体验和职业发展情况，从而更全面地了解该专业的实际情况。此外，大家还可以通过学校的官方网站或相关渠道，详细了解该专业的核心课程、教学方法和研究方向，看看是否符合自己的发展规划。”

交叉专业受青睐

如果想要满足学习兴趣，同时增加自己的复合学科背景，双学位是个不错的选择。

“美国本科教育给了学生较大的专业选择空间。入学之后，前两年皆为文理教育，可以自由选课。”就读于美国威廉玛丽学院的施煜程介绍，“在学校，修第二学位也是一种常见情形。有些学生会选择一个就业前景不错的专业，比如商科、计算机等，同时修一个自己感兴趣的专业，比如艺术、历史。我周围就有同学读戏剧与表演专业，同时也读数据科学。”

近年来，一些新兴交叉学科项目对学生背景包容度较高，正越来越受到关注。交叉学科指2个或多个不同专业交叉，比如计算机金融、文化产业管理等，通常着力培养学生的复合技能，拓宽学生的就业范围。

卢晓安本科学习计算机科学，研究生时成功申请到了伦敦国王学院的计算机金融专业。

卢晓安说：“我想在硕士阶段换专业，但同时不想偏离原专业太多，因此选择了计算机科学与金融交叉学科项目。据我了解，现在有数理基础、编程能力的理工科学生转到商科专业较有竞争力，不少专业在招生时向理工背景学生抛出了橄榄枝。此外，金融行业推进数字化转型，需要既了解计算机又了解量化投资的毕业生，我觉得交叉学科的就业前景更好些。”

(责编：李昉、郝孟佳)