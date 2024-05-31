原标题：全国优秀科普作品交流会暨科普作家进校园活动举办

30日，全国优秀科普作品交流会暨科普作家进校园活动在重庆举办。科技部党组成员、科技日报社社长张碧涌，重庆大学党委书记舒立春出席活动并致辞。作为2024年全国科技活动周的重大示范活动之一，此次活动旨在通过科普作品的交流分享，激发社会各界参与高质量科普作品创作的热情，并进一步促进青少年对科学的兴趣，推动科普教育在校园的深入发展。

科普作品是向公众传播科学知识和科学精神的重要平台。2012年起，科技部每年在全国范围内评选优秀科普作品向社会推荐阅读。2019年开始，每年评选100部。截至目前，累计评选出近800部优秀作品。

活动现场，来自全国各地的优秀科普作家、科学家和科普教育工作者齐聚一堂，分享他们的科普创作经验和教育心得。中国青少年科技教育工作者协会副理事长、科学普及出版社原社长苏青认为：“科普阅读是人生收益最大的投资。”他说，科普阅读是儿童扩大对外界认知的重要窗口，深化对自然认识的重要途径，对世界探索的重要启蒙，培育对社会理解的重要手段，是滋润人生成长的重要营养，是这个世界最为公平的人生投资。

中国科学院南京地质古生物研究所研究员冯伟民表示，科学教育需要大量的优秀科普读物，科普创作能够助力科学教育创新和发展。

对此，“火星叔叔”郑永春深有体会，因为他小时候看到学校张贴的中国地图和世界地图上写着“立足中国，放眼世界”，产生了探索世界的想法。为了让孩子们探索更大的世界，作为中国科学院国家天文台研究员，郑永春和团队创作了一套四张太空科普地图——从地球出发看月球全图、火星全图、太阳系全图和宇宙全图。在他看来，好奇心、想象力、探索欲和自驱力是科学家的重要潜质，需要全社会包容呵护。科学阅读与写作是科学教育的重要组成部分，应该遵循兴趣第一、循序渐进和高频输出的原则。

交流会后，多位科普作家走进校园，与重庆5所学校的师生面对面交流。此次活动由科技部人才司指导，重庆市科学技术局、科普时报社主办，重庆大学出版社承办。

（吴琼 记者雍黎）

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