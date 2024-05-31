人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

激发科普热情 培养科学兴趣

全国优秀科普作品交流会暨科普作家进校园活动举办

2024年05月31日08:18 | 来源：科技日报
小字号

原标题：全国优秀科普作品交流会暨科普作家进校园活动举办

30日，全国优秀科普作品交流会暨科普作家进校园活动在重庆举办。科技部党组成员、科技日报社社长张碧涌，重庆大学党委书记舒立春出席活动并致辞。作为2024年全国科技活动周的重大示范活动之一，此次活动旨在通过科普作品的交流分享，激发社会各界参与高质量科普作品创作的热情，并进一步促进青少年对科学的兴趣，推动科普教育在校园的深入发展。

科普作品是向公众传播科学知识和科学精神的重要平台。2012年起，科技部每年在全国范围内评选优秀科普作品向社会推荐阅读。2019年开始，每年评选100部。截至目前，累计评选出近800部优秀作品。

活动现场，来自全国各地的优秀科普作家、科学家和科普教育工作者齐聚一堂，分享他们的科普创作经验和教育心得。中国青少年科技教育工作者协会副理事长、科学普及出版社原社长苏青认为：“科普阅读是人生收益最大的投资。”他说，科普阅读是儿童扩大对外界认知的重要窗口，深化对自然认识的重要途径，对世界探索的重要启蒙，培育对社会理解的重要手段，是滋润人生成长的重要营养，是这个世界最为公平的人生投资。

中国科学院南京地质古生物研究所研究员冯伟民表示，科学教育需要大量的优秀科普读物，科普创作能够助力科学教育创新和发展。

对此，“火星叔叔”郑永春深有体会，因为他小时候看到学校张贴的中国地图和世界地图上写着“立足中国，放眼世界”，产生了探索世界的想法。为了让孩子们探索更大的世界，作为中国科学院国家天文台研究员，郑永春和团队创作了一套四张太空科普地图——从地球出发看月球全图、火星全图、太阳系全图和宇宙全图。在他看来，好奇心、想象力、探索欲和自驱力是科学家的重要潜质，需要全社会包容呵护。科学阅读与写作是科学教育的重要组成部分，应该遵循兴趣第一、循序渐进和高频输出的原则。

交流会后，多位科普作家走进校园，与重庆5所学校的师生面对面交流。此次活动由科技部人才司指导，重庆市科学技术局、科普时报社主办，重庆大学出版社承办。

（吴琼 记者雍黎）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部