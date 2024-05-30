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大学生将非遗文化“威风锣鼓”带进盲校

2024年05月30日10:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月30日电 （记者李昉）近日，“传承非遗文化，威风锣鼓进盲校”活动在北京市盲人学校举行。中国传媒大学“光明影院”项目志愿者为盲校同学们带来国家级非物质文化遗产晋南“威风锣鼓”表演。

晋南“威风锣鼓”是一种民间打击乐艺术形式，有着“天下第一鼓”的美称，鼓槌敲击，锣镲开合，尽显“威风锣鼓”的魅力。活动现场，志愿者们使用鼓、锣、镲三种传统乐器进行演奏，动作整齐划一、配合默契，整场演奏铿锵有力、气势高昂。盲校同学们认真聆听，不少人跃跃欲试，跟着鼓点节奏打着节拍。

表演结束后，同学们纷纷拿上乐器，在志愿者指导下敲击“威风锣鼓”，感受非遗文化的魅力与中国传统乐器的力量。从小心翼翼地敲响，到能连贯地演奏鼓乐，孩子们的脸上绽放出灿烂的笑容。一名男生惊喜地说道：“我以为是架子鼓那种，没想到是我们中国的大鼓。”“气势很强，很有振奋人心的感觉。”

“光明影院”志愿者表示，希望这次演出，不仅让“威风锣鼓”与盲校小朋友们产生共鸣，还能为他们种下一颗非遗的种子。今后，中国传媒大学将与北京市盲人学校共同组建“威风锣鼓队”，以锣鼓为载体，弘扬中华优秀传统文化，展现视障儿童的精神风貌。

(责编：李依环、熊旭)

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