2024年全国高考临近，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

香港教育大学是香港八所公立大学之一，也是教育部列为提前批次录取的本科第一批重点高校。学校致力于教育领域的研究、发展与创新。

学校的师范教育专业深耕于各个细分领域，设置了从幼儿园、小学到中学的不同学科的师范课程。同学们可以根据自己的兴趣和发展方向来报考。学校还设有英文、创意艺术、音乐方面的双学位课程。学生毕业后，既可以立即投身于教育事业，也可以在专业上继续深造，升读硕士、博士。

学校还有非师范专业的课程，包括语文研究、心理学、创意艺术、艺术管理、环境、AI等等众多方面。其中，视觉艺术、音乐、语言主修、心理学和特殊教育课等为学生提供了非常多元化的学习机遇。

新开设的人工智能（AI）与教育科技专业，将带领同学们深入探索AI在教育领域的应用场景，推动教育转型，培养编程、数据科学等领域的人才。

心理学专业和特殊教育专业是深受学生最受欢迎的学科。心理学专业的课程从大一开始学习专业课程，学生可以在大二选择专修范畴，比如认知心理学、发展心理学、人际关系跟沟通心理学等等。学校也会提供实习机会，让学生能够把理论融于实践。

特殊教育专业将会培养和引导非肢体残障的特殊学生群体，如患有多动症、自闭症和读写障碍的学生，帮助他们经过专业调整跟训练，融入主流学校的学习。

此外，综合环境管理专业会提供多学科的综合培训，让学生从科学、计算学、社会经济与教育等角度全面分析环境议题。该课程兼顾科学与社会研究，强调科学思维，同时培养学生解决问题与沟通的能力。学生毕业后，可以在非政府组织、环境管理部门以及检测机构等行业中任职。

在报考方面，所有内地考生必须通过学校官网入学申请系统递交入学申请，高考生的报名截止时间是6月12日中午12时。申请人必须为内地31个省市/直辖市/自治区的应届高考生（包括复读生）。各省市并没有固定的名额分配，学校会综合考虑申请人的高考成绩及面试表现，择优录取。

在入学要求方面，申请人必须在应届全国普通高等学校统一招生考试中的成绩总分（不含加分）达到所属省市的一本线以上或特殊类型招生控制分数线，英文要达到120分或以上（满分为150分）。而以中文作为主要授课语言的专业（包括中国语文教育荣誉学士、历史教育荣誉学士、语文研究荣誉文学士 - 中文主修及文化遗产教育与艺术管理荣誉文学士），英语分数最低要求为110分（满分为150分）。

有意报考艺术（视觉艺术或音乐类）相关课程的学生还要提交个人作品。作品类别可包括摄影、绘画、动画、素描、雕塑、作曲、演奏等等。 所有考生的作品需要上传到学校的申请系统进行提交。

(责编：李昉、熊旭)