人民网北京5月28日电 （记者李依环）记者从北京市大兴区教委获悉，北京大学与北京市大兴区第一中学近日联合启动大中衔接拔尖创新人才培养项目。双方未来将在人才共育贯通培养、“五育”贯通融合等方面开展深入合作。

北京市大兴区委教育工委书记王群会表示，项目为大兴教育以及大兴一中的发展开辟了新窗口，找到了新突破。希望大兴一中要立大志，利用好新校区一流的硬件水平，力争实现快速发展，跻身北京市名校行列；要更务实，探索出一条适合大兴一中学情的拔尖人才创新培养机制，促进学生德智体美劳全面发展；要补短板、强弱项，将一中打造成首都现代化名校，推动大兴教育高质量发展。

北京市大兴区第一中学执行校长刘娜介绍，本次项目的启动，一方面基于高中与大学之间的课程衔接，为国家快速培育拔尖创新人才，从各种角度发现孩子们的兴趣，保护求知欲、激发内驱力、培养自主性，优化大中、高初、初小、小幼各个环节的衔接与贯通；另一方面，希望未来在体教融合、体育带动“五育”、心理融合“五育”、以体强心等方面与北大携手共同开展课题研究，共同探索以学生身心健康为基础的育人模式。

针对拔尖创新人才贯通培养路径，北京大学北京招生组组长胡俊表示，希望未来与大兴一中一起携手，做好人才共育贯通培养，将理念落实落地并加以拓展；贯通好大中衔接，为创新人才培养提供更多路径；筹建博雅人才共育基地，为一中先行先试共建博雅人才共育基地做好准备。

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