人民网北京5月28日电 （记者郝孟佳）近日，2024桂林·长江教育论坛暨中国教育现代化的理论建构和实践探索学术研讨会在广西桂林召开。

广西师范大学党委副书记、校长孙杰远表示，中国教育现代化已经实现了从“跟着走”“学着走”到“自己走”“一起走”“引领走”的转变。青年学者应该汲取、学习前辈们的智慧，主动求知，善于思考，在中国教育现代化的发展历程中发挥更大作为。

论坛上，华东师范大学教授袁振国作题为“关于教育强国内涵的思考”的报告。他指出，我国教育发展已经由规模数量型转向内涵质量型。人的个性化发展是教育改革的主线，教育数字化、智能化的意义就是促进未来人的个性化发展，让技术赋能教师教育自身的发展。

在题为“中国教育现代化背景下教师的角色定位”的主旨报告中，广西师范大学教育学部教授王枬从教师角色定位的向度、教师在不同空间的角色定位、教师助力中国教育现代化方面展开论述，指出要明晰教师的角色定位，进而助力中国教育现代化的深入推进。

此外，青年学者们还分别围绕“中国教育现代化的历史回溯”“中国教育现代化的当下探索”“中国教育现代化的未来展望”三个主题进行了学术探讨。

据了解，本次论坛由长江教育研究院、广西师范大学教育学部、华中师范大学国家教育治理研究院主办。论坛共设有13场主旨报告、3场圆桌论坛、1场学术沙龙，来自全国各地的170余名专家学者参加了会议。

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