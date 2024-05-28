原标题：我国棉花标准化生产技术获突破

4月23日，在新疆沙湾市，播种机在棉田里播种棉花。 新华社发（马金明摄）

记者5月24日获悉，由新疆农业大学等单位共同承担的“棉花优质高产高效标准化生产技术集成示范”项目近日通过验收。该项目以“降成本、提品质、增效益”为目标，围绕棉花高产高效节水开展了一系列理论、模式及产品创新，使棉花标准化生产技术取得全方位突破。这将为棉花稳产增产提供有力科技支撑。

据了解，该项目为新疆“十三五”重大科技专项，由新疆农业大学牵头，新疆农业科学院、新疆水利水电科学院、沙雅利华创新现代农业公司、中国农业大学等单位共同承担。

自2020年启动实施以来，针对新疆棉花优质高产高效标准化生产和农业水资源安全供给的科技需求，以南疆沙雅县50万亩高效节水棉田为研究对象，开展了棉田高效节水技术、机采棉品种筛选及配套调控技术、棉田水肥药高效利用技术、大面积高产高效标准化生产技术集成示范等一系列科研攻关，成功创建棉田绿色生产技术和智慧棉田建设技术，并建立了大面积棉花标准化生产技术与高效节水工程运行管理模式。

项目负责人、新疆农业大学校长蒋平安介绍，得益于产学研用一体化的科研攻关，项目在理论、模式及产品创新方面取得丰硕成果。项目创建了标准化高产高效生产核心示范区14790亩，亩产籽棉可达500公斤；建立棉花优质高效标准化栽培技术示范区2.16万亩，平均亩产籽棉474.84公斤；棉花标准化生产技术辐射区56.6万亩，平均亩产籽棉410.03公斤。

项目通过推广水肥一体化、棉田生态防控、机采棉新品种以及智慧农业技术与产品等技术集成示范，将棉田肥料利用效率提高了12%、节水效率提高了15%、农药用量降低35%，使棉花增产15%，累计实现节本增效9.30亿元。

（记者梁乐 朱彤 通讯员阿买台·阿里坤）

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