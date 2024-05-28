人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我国棉花标准化生产技术获突破

2024年05月28日08:27 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国棉花标准化生产技术获突破

4月23日，在新疆沙湾市，播种机在棉田里播种棉花。 新华社发（马金明摄）

4月23日，在新疆沙湾市，播种机在棉田里播种棉花。 新华社发（马金明摄）

记者5月24日获悉，由新疆农业大学等单位共同承担的“棉花优质高产高效标准化生产技术集成示范”项目近日通过验收。该项目以“降成本、提品质、增效益”为目标，围绕棉花高产高效节水开展了一系列理论、模式及产品创新，使棉花标准化生产技术取得全方位突破。这将为棉花稳产增产提供有力科技支撑。

据了解，该项目为新疆“十三五”重大科技专项，由新疆农业大学牵头，新疆农业科学院、新疆水利水电科学院、沙雅利华创新现代农业公司、中国农业大学等单位共同承担。

自2020年启动实施以来，针对新疆棉花优质高产高效标准化生产和农业水资源安全供给的科技需求，以南疆沙雅县50万亩高效节水棉田为研究对象，开展了棉田高效节水技术、机采棉品种筛选及配套调控技术、棉田水肥药高效利用技术、大面积高产高效标准化生产技术集成示范等一系列科研攻关，成功创建棉田绿色生产技术和智慧棉田建设技术，并建立了大面积棉花标准化生产技术与高效节水工程运行管理模式。

项目负责人、新疆农业大学校长蒋平安介绍，得益于产学研用一体化的科研攻关，项目在理论、模式及产品创新方面取得丰硕成果。项目创建了标准化高产高效生产核心示范区14790亩，亩产籽棉可达500公斤；建立棉花优质高效标准化栽培技术示范区2.16万亩，平均亩产籽棉474.84公斤；棉花标准化生产技术辐射区56.6万亩，平均亩产籽棉410.03公斤。

项目通过推广水肥一体化、棉田生态防控、机采棉新品种以及智慧农业技术与产品等技术集成示范，将棉田肥料利用效率提高了12%、节水效率提高了15%、农药用量降低35%，使棉花增产15%，累计实现节本增效9.30亿元。

（记者梁乐 朱彤 通讯员阿买台·阿里坤）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部