本报记者 吴 君

曹立新在柑橘种苗大棚里做记录。

郑家裕摄

曹立新（右）在柑橘基地里给农民做技术指导。

郑家裕摄

初夏午后，走进湖北省秭归县茅坪镇建东村的柑橘基地，热气扑面而来，阳光透过大棚薄膜照在人的身上，仍然是火热的。曹立新戴着草帽，腋窝夹着剪枝剪刀，认真观察着柑橘种苗，随后便在手中的工作本上记录下这些种苗的生长情况：罗浮金柑，已有红蜘蛛危险，目前无柑橘凤蝶、玉带凤蝶危险……

曹立新是秭归县柑橘良种繁育中心主任，2012年从华中农业大学硕士毕业后，一头扎进秭归大山的柑橘园。“我的父母都是农民，我从小就对农业感兴趣，高考填志愿时，首选的就是农学相关学校和专业。”曹立新说，“大学期间光荣入党，进一步激发了我的使命感——用专业所学，为农业现代化作贡献。”

曹立新到秭归县报到的第二天，就带着行李前往深山的柑橘种苗繁育基地工作，跟着老师傅学习培育各类柑橘种苗，这一干就是6年。“虽然我是大学生，在学校学了不少专业知识，但是老师傅常年深耕田野，有丰富的实践经验。遇到问题了，我就向这些‘土专家’请教，以便开出‘好方子’。”曹立新说完，就往基地深处走去。

在农田里与柑橘打交道10多年，曹立新对大多数柑橘已了如指掌，很多时候只需看一眼，就能知晓柑橘的生长情况。曹立新指着基地里的柑橘种苗继续说：“它们就像我的孩子，在肥水、越冬等方面，都需要精细化管理。”

临近下午两点，天气越来越热，豆大的汗水不停地从曹立新的脸上直往下落。记录完种苗的生长情况后，曹立新又拿起剪枝剪刀，娴熟地找到种苗上需要修剪的枝条，伴随着“嚓嚓嚓”的声响，许多种苗已被修剪完毕。

眼里看到的是种苗，心里想着的是群众。曹立新说：“为公益、为人民，通过我们的工作让橘农的利益最大化、损失最小化，潜心钻研、久久为功，这是我对自己职责使命的理解，也是对共产党员这个身份的自觉认知。”

日常工作中，曹立新经常收到橘农的各种咨询电话和信息。根据他们发来的照片和描述，如果是他了解的病虫害，他就会第一时间在线上给出解决方案。对于一些紧急或者罕见的柑橘病虫害，他就直接开车到田里，和橘农共同找出病因。

除了繁育柑橘种苗，曹立新也会努力寻找一些本地的柑橘良种，进而培育出特有的柑橘品种，拓宽市场，增加农民收入。为了找到这些新品种，他走遍了秭归县的每一个村落、每一片柑橘园，在大山里经常一待就是几天。

2017年，曹立新和团队在秭归县归州镇向家店村发现了一种棕色果皮的脐橙。曹立新和专家将新发现的橙子命名为“宗橙”。宗橙也成为秭归县一个独具特色的地方标志性产品。“这个品种的橙子经济价值很高，我们下一步将解决它落果多、果实小、色差大等问题，争取推广给更多的橘农种植。”曹立新说。

长年在外做研究，风吹日晒，曹立新看起来比同龄人显大，但每每看到黄灿灿的柑橘挂满枝头，看到橘农丰收的喜悦，他总会说：“我是一名共产党员，是农民的孩子，为农民做事再苦再累也心甘。”

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 18 版）

(责编：李依环、郝孟佳)