原标题：“立德树人奖”激励教师成为“大先生”

“看，台上短头发戴眼镜的老师好眼熟，他就是线上课讲得蛮精彩的那位吧？”

“是他，王金良老师，他上课总是充满激情！”

2022年初秋，在北京航空航天大学庆祝第38个教师节表彰大会上，获得“立德树人奖”的教师们走上领奖台。在其中，学子们发现了一张熟悉的面孔——物理学院教师王金良。他曾经因一条43秒的视频而“火”遍朋友圈：一堂线上课程正在进行，王金良一笔一划地写着板书、推演着公式，不时做着手势，讲得清晰明了、激情澎湃。通过摄像头和共享屏幕，这个充满感染力的课堂呈现在广大学子面前。2003年至今，作为北航物理基础课程主要负责人之一，王金良的年均“站讲台”时长在150学时以上；近5年，他指导的学生共有1168人在各级物理竞赛中获奖。

透过短视频镜头，学生看见了老师的责任心和严谨的教学态度；通过“立德树人奖”，师者有了一份属于自己的独特荣誉。学生们手捧鲜花簇拥着获奖教师走上领奖台的时刻，是这些教师铭记终身的幸福瞬间。

“立德树人奖”如何评选？在师生们心中，它为何有如此分量和魅力？

“鼓励广大教师积极投身教学，成为学生为学、为事、为人的‘大先生’，是学校落实好立德树人根本任务的关键。如果一味依靠‘提要求、定指标、发文件’的‘老一套’，那么很多老师只是被动对标执行，无法被充分激发主观能动性。”北航党委教师工作部思政教育与师德建设办公室主任刘犇昊表示，“要真正促使教师在‘站讲台’上花功夫，强化潜心育人、立德树人的使命担当，更需要‘树标杆，作引领’。”

怎样选树，如何引领？

通过系统谋划、精心设计，2017年起，北航决定面向所有教学单位各类教师群体开展“立德树人奖”系列奖项评选，其第一原则是“教师本人不申报、领导干部不参评”，且“不唯帽子、不唯职称”，一律以“扎根一线、业绩事迹”为导向，力争把德教双馨的育人典范选出来。师生对符合教学年限等条件的教师投票后，结合师德考评、推荐票数、评教分数、专家联名推荐情况，由单位党政联席会审议确定拟推荐人选，再由师生进行支持率投票，从而确定推荐人选。学校组织校外专家、师生代表组成的委员会进行2轮评审，得票满总数的三分之二者为通过。

就这样，成就奖、卓越奖、优秀奖，一位位“大先生”产生了。名单里，不仅有德高望重的老教授、名院士，也有默默无闻、躬耕讲坛的学术新秀；不仅有专精科研、桃李满天下的名师博导，也有和学生们打成一片的公共课实验课教师；不仅有“从教一甲子，桃李遍天下”的百岁教授文传源、坚持为本科生上课的院士王华明、为航空航天领域培养160余名电磁兼容专业研究生的院士苏东林、倡导用“六有”精神育才的“月宫一号”总设计师刘红，还有编写“网红力学教材”的讲师王洪伟、“把自己的芳华变成了学生的芳华，努力录课再教50年”的国家级教学名师李尚志、身患癌症却不曾缺席一节课的“讲台斗士”李景文、学生评教满意率最高且“一课难求”的80后思政课教师高宁……截至2022年，连续6届评选，74位先进教师脱颖而出，覆盖工、理、文、基础教育等24个单位，涵盖教研、教学、实验等系列，累计奖励超过千万元……

“如果要总结个人‘获奖秘籍’的话，我想应该是‘传承’。”获得“立德树人优秀奖”后，北航机械工程及自动化学院教师王玉慧激动地说，“和多位北航前辈同台领奖，激励我更加努力去传承他们的为师之道——真、善、美。真，就是真诚、平等地与学生交流，实事求是地探讨学问；善，就是以仁爱之心关怀学生，始终把学生利益放在首位；美，就是努力提高综合素质，让学生在科学探究中获得美的感受。”

在北航，“立德树人奖”“教学单列为教师发展序列”“在代表性成果中强调精品课程、精品教材、高质量教学成果等教学业绩”等相关措施，共同形成了一套优化评价体系的“组合拳”。不少学生切实感受到：课堂授课形式更丰富了，和老师们面对面交流的机会更多了，导师、班主任、老师们渊博的知识、丰厚的科研阅历，让自己收获了宝贵的财富。

“本科期间，大到未来方向选择、专业学习规划，小到日常心态调整、各类比赛的指导建议，每次与老师们探讨，都受益匪浅。他们是我心中的榜样，时刻激励着我在科研道路上不断努力。”北航电子信息工程学院研究生李江皓说。

“可以说，立德树人‘大先生’评选已成为全校师生主动参与、内化师德涵养、自觉尊师重教的品牌教育活动。在此类激励与引导下，广大教师潜心教学，扎根一线，务求育人实效，争创优异业绩，‘立德树人守初心，空天报国担使命’的职业风尚已经形成，并将持续引领‘德教双馨’一流师资队伍建设深入推进。”刘犇昊表示。

（记者 周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)